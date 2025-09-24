Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşen Erdoğan, daha sonra ABD İş Konseyi Başkanı ve ABD'li CEO Başkanı Hamdi Ulukaya ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAMDİ ULUKAYA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya, Konsey üyeleri ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle de Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır