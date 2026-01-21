HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Silva arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

BREZİLYA'NIN GAZZE TUTUMUNU TAKDİR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Gazze'de insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
Brezilya Recep Tayyip Erdoğan
