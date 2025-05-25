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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye'de ağırlayacak! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile kritik temas

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'la çatışan Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif bugün Türkiye'de. Şerif ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir araya gelecek. Liderlerin görüşeceği konular belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye'de ağırlayacak! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile kritik temas

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edeceğini duyurdu.

Liderlerin görüşmesinin içeriğine ilişkin ayrıntıları açıklayan Altun şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şerif’i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek; iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Şubat ayında İslamabad’ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçleri gözden geçirilecektir.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacaktır."

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin ara buluculuğunda ateşkes ilan etmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Recep Tayyip Erdoğan
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