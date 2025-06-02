Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Beyaz Saray'dan açıklama: "Başkan Trump Türkiye'de görüşmeye açık"

Rusya ve Ukrayna barış zirvesi kapsamında ikinci kez İstanbul'da bugün bir araya gelmişti. Zirve sonrasında esir takası yapılacağına dair açıklamalar yapıldı. 3. görüşme için ise ilerleyen günler işaret edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendirdi. Erdoğan açıklamasında "Her iki taraf için de benim en büyük arzum, gerek Sayın Vladimir Putin'i gerekse Zelenskiy'i aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump'ı da bunların yanına almak" demişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı.