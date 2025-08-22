Cumhurbaşkanı Erdoğan, Celal Bayar'ı vefatının 39. Yılında andı: Rahmetle yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 39'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayar'ın Türk siyasetine ve Milli Mücadele'ye olan katkılarının altını çizdi.

"BAYAR, SİYASİ HAYATIMIZA DEĞERLİ KATKILARDA BULUNDU"

Erdoğan, mesajında Celal Bayar'ı şu sözlerle andı:

"Ülkemize değerli hizmetlerde bulunan, çok partili siyasi hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Milli Mücadele'mizin önemli ismi, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı ahirete irtihalinin 39'uncu yılında rahmetle yâd ediyorum."

