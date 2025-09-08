Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'kızışan koltuk kavgası' tepkisi: "Eyvallah' demeyiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

"ÇELİK KUBBE ENVANTERE GİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bugünkü saldırıda şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağolsun. Yüksek öğretim, dış politika ve ekonomi gibi geniş yelpazeden konuları ele aldığımız toplantıyı tamamladık.

Çelik Kubbe envantere girdi. Sistemler sistemi Çelik Kubbe'miz ile hava savunmasında önemli bir adım atmış bulunmaktayız. Çelik Kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak diyecek kadar gözü dönmüş güruhun varlığı, ülkemiz adına kaygı duyulması gereken bir ruh halidir. Ülkemizi bölen ayrıştıran, halkı ayrıştıran sorunlu bir yaklaşımdır. Çünkü tüm savunma ürünlerimizin amacı Türkiye'yi ve 86 milyon vatanmdaşımızın her bir ferdini korumaktır.

"NÜKLEER SANTRALE KARŞI ÇIKMAK CEHALET ÜRÜNÜDÜR"

Ana muhalefet partisi genel başkanının Sinop'ta aynı basiretsizliği sergiledi. Neymiş? Balıklar ve turistler füze çalışmalarından rahatsız oluyormuş. Komik desen komik değil. Araştırsa bunun ne kadar dayanaksız bir görüş olduğunu görür. Ama kendisi dışarıdan komut aldığı için bunları düşünemez.

Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü değilse, art niyetle açılanır. Böyle sığ bir düşüncenin millete de ülkeye de faydası olmaz.

27 Ağustos'ta iştirak ettiğimiz subay ve astsubaylarımızın mezuniyetnde 5011 kardeşimizi yeni görev yerlerine uğurladık. Diplomasını alan her bir subay ve astsubayımızı tekrardan tebrik ediyorum.

Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarındaki eğitimlerini tamamlayan teğmenlerimizin yanı sıra 106 yabancı kökenli öğrencimizin de mezuniyetine şahitlik ettik. Genç teğmenlerimize bir kez daha başarılar diliyoruz, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin.

"ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VE ÜYE ÜLKELERLE 'KAZAN-KAZAN' TEMELLİ İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK"

1 Eylül'de Çin Devlet Başkanı Şi'nin konuğu olarak Şanghay İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldık. Türkiye olarak biz de teşkilat ve üye ülkelerle işbirliğimizi 'kazan-kazan' temelinde sürdürmekte kararlıyız.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ ZIVANADAN ÇIKTI"

Toplantı'da Çin lideri Şi ve Rusya lideri Putin'le bir araya geldik. Gazze'deki soykırım görüşme konularımızda birinci sırada yer aldı. Netanyahu hükümeti zıvanadan çıktı. 64 binden fazla masumu katleden cinayet şebekesinin tüm baskı ve şımarıklıklarına rağmen dik duruşumuzu koruyoruz. İnşallah bu sene yapuıalcak BM Genel Konseyi'nde aynı duruşu seregileyip Filistinli kardeşlerimizin sesi olacağız.

"DİYANET CAMİASININ YÜKÜ DE SOURMLULUĞU DA ORTADIR"

FETÖ ve DEAŞ gibi dinimizi istismar eden yapıların dinimize yaşattığı ortadadır. Böyle bir dönemde Diyanet camiasının yükü de sourmluluğu da ortadır. Diyanet mensuplarımıza eleştiri ve önerilerde kullanılan dile dikkat edilmesinin önemini yeniden burguluyorum.

Seçim döneminde bizxi insafsızca eleştiren, afetzedelere ev sözü verip sonra ortadan kaybolan çapsızlara bir daha bize laf söylemeden önce Malatya ve diğer illerimizdeki deprem konutlarını ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Öyle meydanlara sallamak kolay. Önemli olan arkadasında duracağınız sözleri vermektedir.

"ESKİ TÜRKİYE'DEN FARKLI OLARAK BUNUN HESABINI ŞİMDİ YARGIYA VERECEKLER"

Son iki seçimde halkı vaad yağmuruna tutanlar, seçim bitince bir daha oralı olmadı. Suyu güya ucuzlatacaklardı, zam üstüne zam yaptılar. Trafiği güya düzelteceklerdi, trafiği içinden çıkılmaz hale getirdiler. Şehirlerine kayda değer bir icraat katmadılar. Yalandan dolandan yolsuzluktan başka bir şey yapmadılar. Eski Türkiye'den farklı olarak bunun hesabını şimdi yargıya verecekler. Yabancı kanallara ağlasalar da CHP adaletin tecellesine engel olamayacak.

"BEN KANUNLARI TANIMIYORUM DEMEK HUKUK DEVLETİNE KAFA TUTUYORUM DEMEKTİR"

Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir. Yanlış bulduğunuz kanunlarla ilgili başvuru yapacağınız merciler gayet açıktır, başvurursunuz. Ama ben kanunları tanımıyorum demek hukuk devletine kafa tutuyorum demektir. Böyle bir şeye göz yumamayız.

"MİLLETİMİZİN HUZURUNUN BOZULMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

CHP adaletin tecellisine mani olamaz. Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil. Yanlış bulduğunuz kararlarla ilgili başvuru yolları açık. Gidersiniz müracaat edersiniz. Ama “Ben mahkeme kararlarını tanımıyorum” demek hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır. Sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz.

Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine 'eyvallah' demeyeceğiz.

"DİİJTAL PLATFORMLARIN, DİZİ, FİLM, MÜZİK TÜRLERİNİN, ŞİDDET İÇEREN OYUNLAR... GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Diijtal platformların, dizi, film, müzik türlerinin, şiddet içeren oyunların yaygınlaşmasının bu sorunun büyümesindeki rolünü kimse inkar edemez. Bu meselenin çok yönlü bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Bu sorunu el ele vererek hep beraber çözmek zorundayız. Biz hükümet olarak mevzuatın gözden geçirilmesini de kapsayacak şekilde konunun üzerine gideceğiz.

“DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK HAKLARI” SÖZLEŞMESİ

Bugün çok önemli bir adım attık. İmzaladığımız “Dijital Dünyada Çocuk Hakları” sözleşmesiyle bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmak istiyoruz.

2026 Ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz.