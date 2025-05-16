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Tiran'daki zirveye damga vuran anlar! Ayakkabıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözünden kaçmadı... Rama'nın Meloni'yi görünce yaptığı çok konuşulur

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi Tiran'da başladı. Zirve öncesi çok konuşulacak anlar da yaşandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözünden kaçmadı. Öte yandan Rama'nın İtalya Başbakanı Meloni'yi karşılama şekli de törene damga vurdu. İşte Tiran'daki zirveden dikkat çeken anlar...

Tiran'daki zirveye damga vuran anlar! Ayakkabıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözünden kaçmadı... Rama'nın Meloni'yi görünce yaptığı çok konuşulur
Melih Kadir Yılmaz

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi, kıtanın güvenliği ve değişen dünyada ortak geleceğinin gözden geçirilmesi konularını ele almak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı.

BİRÇOK ÜLKE ZİRVEDE YER ALIYOR

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katıldı.

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ERDOĞAN, RAMA'NIN SPOR AYAKKABILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan zirve öncesi çok konuşulacak anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak için bulunduğu Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı. Erdoğan'ın Edi Rama'ya "Spor ayakkabı giyiyorsun" diyerek güldüğü anlar dikkat çekti.

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RAMA, MELONİ'Yİ DİZ ÇÖKEREK KARŞILADI

Erdoğan ile Rama arasındaki dikkat çeken anlardan sonra Rama ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında da çok konuşulacak bir fotoğraf verildi. Edi Rama İtalya Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı.

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ORTAK VİZYON

Zirvede, liderler ilk olarak Avrupa'nın geleceği için ortak bir vizyonun görüşüleceği genel oturumda bir araya gelecek. Ardından liderler, yapılacak üç yuvarlak masa toplantısında Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere "Avrupa'nın güvenliği ve demokratik dayanıklılığı", "rekabet gücü ve "ekonomik güvenlik" ile "Avrupa içerisinde mobilite ve gençlerin güçlendirilmesi" başlıklı konularda görüş alışverişinde bulunacak.

AST'NİN TEMELLERİ, 2022'DE ATILDI

AST'nin temelleri, 2022'deki Avrupa Günü'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifiyle atılmıştı. İlk AST Zirvesi, 6 Ekim 2022'de Çekya'da, 2. zirve 1 Haziran 2023'te Moldova'da, 3. zirve 5 Ekim 2023'te İspanya'da, 4. zirve 18 Temmuz 2024'te İngiltere'de, 5. zirve ise 7 Kasım 2024'te Macaristan'da yapılmıştı. Yılda iki kez gerçekleştirilen zirvelerin 7'ncisi ise Danimarka'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tiran Arnavutluk cumhurbaşkanı erdoğan
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