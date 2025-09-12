HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı: "Bir daha asla izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesinin 45. yılına ilişkin paylaşımında "Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı: "Bir daha asla izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, 12 Eylül askeri darbesinin 45. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Demokrasi tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi’nin üzerinden 45 yıl geçti… Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız.

Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye’nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.

Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişlerBelediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişler
Samsun'da tarihi eser operasyonu: 1 şüpheli yakalandıSamsun'da tarihi eser operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Jose Mourinho'nun yeni durağını açıkladılar!

Jose Mourinho'nun yeni durağını açıkladılar!

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.