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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: "Çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda güçlü ve yenilmez olduğumuzun son örneğidir. Son nefesini vatansız olarak verip bir çukura atılan FETÖ elebaşının tuzağı milletimizin cesur duruşu ile darmadağın olmuştur. Darbeye alkış tutanlar 15 Temmuz destanına çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: "Çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır"
Melih Kadir Yılmaz

TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 15 Temmuz mesajı: "Çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır" 1

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

Aziz milletim, TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, değerli vekiller sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz destanının 9. yıl dönümünde gazi Meclis'imizde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yine güçlü şekilde omuz omuza vermiş birbirimize kenetlenmiş durumdayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 15 Temmuz mesajı: "Çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır" 2

"VATANDAŞLARIMA MİNNET DUYGULARIMI İLETİYORUM"

İstiklal ve istikbalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizin ruhları için Fatihalarımızı okuduk. 15 Temmuz gecesi cesur ve vakur şekilde kalkışmayı durduran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yine o gece vatanına bayrağına ezanına sahip çıkan gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Caddeleri, meydanları dolduran, geleceğine sahip çıkan, zilleti esaret şehadeti minnet bilen vatandaşlarıma minnet duygularımı iletiyorum. Bizler için dua eden, tepkisini ortaya koyan yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza, Türkiye ve Türk milleti için kaygılanan kardeşlerimize de minnettarlığımı iletiyorum.

"SON NEFESİNİ VATANSIZ OLARAK VEREN FETÖ ELEBAŞININ TUZAĞI DARMADAĞIN OLMUŞTUR"

Bu mübarek toprakların ışığı yeryüzünün farklı noktalarını da aydınlattı. Asırlardır şehit kanları ile sulanan topraklar tarihe yön veren topraklardır. Bu millet tam bin yıldır mazlumlara umut düşmanlara korku veren millettir. O millet Çanakkale'den sonra 15 Temmuz gecesi bütün varlığı ile kıyamete kadar iftihar ile anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda güçlü ve yenilmez olduğumuzun son örneğidir. Son nefesini vatansız olarak verip bir çukura atılan fetö elebaşının tuzağı milletimizin cesur duruşu ile darmadağın olmuştur.

"BİRİLERİ KEYİF KAHVELERİNİ YUDUMLAYARAK BEKLE GÖR STRATEJİSİ İZLİYORDU"

Ülkemizi sürüklemek istedikleri kirli bataklık o gece ebediyen kurutulmuştur. Milletimiz aynı zamanda bir işgal girişimini de püskürtmüştür. 15 Temmuz gecesi alnımızın akı ile verdiğimiz sınav tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. O gece verdiğimiz sınavın tarihimizde bir eşi daha yoktur. O gece bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Akı da karası da geçitte belli oldu. Bir yanda milletimiz kahramanca direnirken birileri geç bile kalındı diyordu. Şehitlerimiz gazilerimiz, asker üniforması giymiş teröristlere geçit vermezken kimileri de buna oyun diyordu. Birileri de güvenli evlerde önlerinde koyulan keyif kahvelerini yudumlayarak bekle gör stratejisi izliyordu.

"15 TEMMUZ DESTANINA ÇAMUR ATANLAR UTANÇLA ANILACAKTIR"

Meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları, darbecilere direnenlerle onları alkışlayanları, pusuya yatıp kimin kazanacağını izleyenleri gördük. Tüm bunlar milletimizin hafızasında silinmemek üzere yerlerini almıştır. Darbeye alkış tutanlar 15 Temmuz destanına çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır. O gece burada, bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanlar da milletin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir. Türk milleti sokakta kahramanca istiklalini savunurken sizler de demokrasiye, milletin iradesine canınız pahasına sahip çıktınız. Milli mücadele günlerindeki gibi milletin emanetine gölge düşürmediniz. Siyasi parti ayırmaksızın tüm vekillerimize milletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Şehitlerimizin fedakarlıkları boşa gitmedi, gazilerimizin boşa gitmedi. Adım adım inşa ettiğimiz Terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz her alanda şaha geçecek ve her alanda yepyeni bir dönem başlayacaktır. Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeye giden yolun kilidini açacaktır.

"TÜRKİYE YENİ BİR KUTUP BAŞI OLARAK İNŞALLAH HAK ETTİĞİ YERİ ALACAKTIR"

Türkiye yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri alacaktır. Biz milletimize güveniyoruz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimize güveniyoruz. TBMM'nin tıpkı 15 Temmuze gecesi olduğu gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp ülkemizin terörden kurtulma mücadelesi vereceğine de yürekten inanıyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 temmuz tbmm
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