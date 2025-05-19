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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı: "İstiklal aşkımız zaferle taçlandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "19 Mayıs’ta yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu’nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı. İstiklal aşkımız milletimizle birlikte gençlerin verdiği mücadelenin eseri olarak zaferle taçlandı" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı: "İstiklal aşkımız zaferle taçlandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"81 ilimizle birlikte yurt dışında ve gönül coğrafyamızda yaşayan her bir gencimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Yedi düvele karşı hayat, izzet ve haysiyet mücadelesi verdiğimiz İstiklal Harbi, bu milletin gençlerinin omuzlarında yükselmiştir. 19 Mayıs’ta yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu’nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı. İstiklal aşkımız milletimizle birlikte gençlerin verdiği mücadelenin eseri olarak zaferle taçlandı.

İstiklal ve istikbalimiz için, şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için hayâsız akınlara karşı göğüslerini siper eden tüm şehitlerimize Rabb’imden rahmet niyaz ediyorum. “Yiğitler yurdunun bin nefesli göğsüne” canlarıyla, kanlarıyla hayat veren tüm gazilerimizi şükranla anıyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman ordumuzun tüm mensuplarını, Kurtuluş Savaşımızın bütün neferlerini saygıyla yâd ediyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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