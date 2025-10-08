HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni anayasa' çıkışı: "Meclis'teki fotoğraf umutlarımızı artırdı"

AK Parti Genel Merkezi'ndeki "Milletvekilleri Buluşması'' programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için yürütülen barış ve ateşkes görüşmelerine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Mısır'dan güzel bir haber almayı umuyoruz" diye konuştu. Belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili CHP'ye yüklenen Erdoğan, " Soruşturmaların üzerine gidilmeli" dedi. Yeni anayasa çıkışı içinse dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan, "Umutlarımız arttı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'deki "Milletvekilleri Buluşması'' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

  • Dün ikinci yılını dolduran Gazze soykırımında da grubumuz taktire şayan bir duruş sergilemiştir. Cesaretli tavrında öncülüğü biz yaptık, grubumuz yaptı, Cumhur İttifakı yaptı. Her birinizi milletimizin vicdanına tercüman olan duruşunuz nedeniyle tebrik ediyorum. Çoğu çocuk ve kadın 67 bin Gazzeli kardeşimizin şehit edildiği bu toplu kıyımın bir an önce son bulması için gereken neyse Türkiye olarak hiç tereddütsüz yapıyoruz. İsrail hükümetinin bölgemizi sürükleyebileceği felaketlere dikkat çekiyoruz.

"BARIŞ TEK KANATLI BİR KUŞ DEĞİLDİR"

  • Hamas, Sayın Trump'ın barış planına müspet cevap vermiş ve böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek ne adildir ne doğrudur ne de gerçekçi bir yaklaşımdır. Gerçekten barış deniliyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır.
  • Tam iki yıldır soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar. 2,5 milyon insana her türlü zulmü yaptılar. İnsanları canice katlettiler. Masum çocukları öldürdüler. Gazze'yi enkaz yığınına çevirdiler ama ne yaptılarsa diz çöktüremediler. Zulüm olduğu sürece zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Yeni anayasa çıkışı: "Meclis teki fotoğraf umutlarımızı artırdı" 1

"BUGÜN MISIR'DAN GÜZEL BİR HABER ALMAYI UMUYORUZ"

  • Bugünkü ateşkes ve barış görüşmeleri çok önemlidir. Bugün Mısır'dan güzel bir haber almayı umuyoruz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti muhakkak kurulacaktır.
  • 24 yıldır partimizin arkasında dağ gibi duran aziz milletimizin kendisidir. Milletin bize çizdiği istikamette dimdik yürüyoruz. Bundan sonra da milletin rehberliğinde siyaset yapacağız.
  • Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. Hizmet aşkımızı örseleyecek her girişim karşısında uyanık olacağız. AK Parti reformların partisidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılını da birçok alanda kritik reformları hayata geçirdiğimiz bir dönem olarak tahayyül ediyoruz.

"SORUŞTURMALARIN ÜZERİNE GİDİLMELİ"

  • Belediyelerde milyarlarca TL peşkeş çekilmiş. Son skandallarla iyice törpülenen belediyelere inancın restore edilmesi şarttır. Soruşturmaların üzerine gidilmeli.

"BAŞKENT HALKINA GÜNLERDİR KERBELA'YI YAŞATIYORLAR"

  • Daha çöpünü toplayamayan beyefendi utanmadan okullara çağrı yapıyor. Sen önce çöpleri topla, vatandaşa su ver. Sen önce rüşvet çamurunu bir temizle. Sizin insafınız hiç vicdanınız yok mu, 25 yıllık hizmetin üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Özür dileyeceğinize bize sataşıyorsunuz. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok? Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana! Kimden çekiniyor kimden kaçınıyorsun? Millete hesap verecek saygısı yüreği yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor.

"SİVİL ANAYASA İRADEMİZ BAKİ"

  • Türk demokrasisini sivil anayasa ile taçlandırma irademiz bugün de bakidir. Bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız. Hem 1961 anayasası hem 1982 anayasası işleyişe ve milli iradeye yönelik güvensizliğin izleriyle doludur.

-Yakın geçmişteki kapsamlı revizyonlara rağmen milletin ihtiyacını karşılayamadı. Anayasal metinlerin özüne sirayet eden ruh, pek çok yerde kendi varlığını yaşatacak kaleler inşa etmiştir. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi milli bir mesele olarak on yıllardır önümüzde duruyor. 1982 anayasası miadını çoktan doldurdu.

"ÇIKAN TABLO UMUTLARI ARTIRDI"

-Yeni yasama yılının ilk gününde ortaya çıkan tablo umutlarımızın daha da artmasına vesile oldu. Demokrasi dairesi geniştir, bunu daraltmak kimsenin haddi değildir. ana muhalefet partisinin daha ilk gününde meclisten firar etmesi kendi bilecekleri iştir.

"MASKELİ LİNÇ KAROSU CHP'NİN ESERİDİR"

-Biz CHP'nin ne varlığıyla bahtiyar oluruz ne de yokluğuyla kahroluruz. Ancak gazi meclise saygısızlığa da kayıtsız kalmayız. Oturumdan kaçarak millete hürmetsizlik etmişlerdir. Maskeli linç karosu CHP'nin eseridir. Linç korosunun karargahı da CHP genel merkezidir.

-Yıllardır şahsımızı ve milletimizi hedef aldılar, yıllarca haysiyet cellatlığı yaptılar. Şimdi aynı koro, fotoğraf karesine girenleri hedef alıyor. Fotoğrafa verilen tepkiler CHP'nin faşist tutumunun dışavurumudur.

-CHP'nin kendisinin olmadığı bir fotoğrafa dahi tahammülünün olmadığını görmüş olduk.

-Meclisin yeni yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz.

Anahtar Kelimeler:
