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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Ticaret Odası'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran ile görüştü. ATO Başkanı Gürsel Baran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programlarına rağmen Odamıza teşrif ederek bizlere zaman ayırmaları, iş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Ticaret Odası'na ziyaret

Baran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduğunu belirtti.

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"Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programlarına rağmen Odamıza teşrif ederek bizlere zaman ayırmaları, iş dünyamıza verdikleri kıymetin en somut göstergesidir." ifadesine yer veren Baran, ziyaret vesilesiyle Erdoğan'a ATO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi sunduklarını üyelerin beklentilerini doğrudan aktarma fırsatı bulduklarını vurguladı.

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Baran, "Özellikle, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması, başkentimize modern bir fuar alanı kazandırılması gibi stratejik öneme sahip başlıkları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürekten inanıyor, bu vizyon doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracatımızı artırmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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