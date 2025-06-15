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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, "Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedî âleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' paylaşımı!
Cansu Akalp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan 'Babalar Günü'nü kutladı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, tüm imkânlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.

Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedî âleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü Recep Tayyip Erdoğan
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