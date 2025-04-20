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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bağcılar Belediyesi’ne ziyaret

Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ay önce görevine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ı tebrik ederek başarılar diledi. Yıldız da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı belediyede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bağcılar Belediyesi’ne ziyaret
Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışının ardından Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Erdoğan, Bağcılar Belediyesi binasının önünde toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. İlçe sakinleri Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da onları selamladıktan sonra belediye binasına girdi.

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BAKANLAR DA ZİYARETTE YER ALDI

Erdoğan’ın ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’a eşi Esra Yıldız da eşlik etti.

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"HİZMET BAYRAĞINI DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ"

Erdoğan, 3 ay önce göreve başlayan yeni Başkan Yıldız’ı tebrik edip başarılar diledi. Nazik ziyaretlerinden dolayı Erdoğan’a teşekkür eden Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanım sizi ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum. Sizin liderliğinizde bu kutlu yolculukta gece gündüz demeden çalışıyoruz. Devraldığım hizmet bayrağını daha yukarılara taşımaya gayret gösteriyorum. Bağcılar halkının mutluluğu için elimden geleni yapacağım” dedi. Yıldız, eğitimden spora ve kentsel dönüşüme kadar birçok alanda hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında Erdoğan’a bilgi verdi.Ziyarette hediye takdimi de gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Bağcılar Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar Belediyesi
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