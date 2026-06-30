Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kritik kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Marta Kos ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır