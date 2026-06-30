Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kritik kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB yüksek temsilcilerini kabul etti.
30.06.2026 16:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Marta Kos ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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