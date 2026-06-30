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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kritik kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB yüksek temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kritik kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Marta Kos ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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