Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kritik temas: NATO Genel Sekreteri Rutte'ye "Rusya-Ukrayna savaşı" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Görüşmede Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin ateşkesi desteklediğini, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşının parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini belirtti.
(DHA)
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