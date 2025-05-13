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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kritik temas: NATO Genel Sekreteri Rutte'ye "Rusya-Ukrayna savaşı" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Erdoğan'ın görüşmede Rutte'ye Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin verdiği mesaj dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de kritik temas: NATO Genel Sekreteri Rutte'ye "Rusya-Ukrayna savaşı" mesajı
Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

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GÖRÜŞMEDE KONUŞULANLAR BELLİ OLDU

Görüşmede Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin ateşkesi desteklediğini, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşının parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini belirtti.

(DHA)

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Recep Tayyip Erdoğan
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