HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında "BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil, kapsayıcı ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulması bilhassa önemli hale gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Günü mesajı
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın Kuruluşunun 81. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 81. yıl dönümünü ülkem ve milletim adına en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Genel Sekreter Sayın Antonio Guterres başta olmak üzere, ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan BM çalışanlarını kutluyorum.

İki Dünya Savaşı'nın ardından "savaş felaketinden gelecek kuşakları koruma" iradesiyle kurulan BM, uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası, kalkınma ve refahın teşviki için ilk günden bu yana önemli sorumluluk üstleniyor.

Günümüzde karşı karşıya bulunduğumuz savaşlar, insani felaketler, iklim değişikliği, açlık ve yoksulluk, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi küresel sınamalar, BM'nin kuruluş misyonunun öneminin azalmadığını, bilakis arttığını gösteriyor.

İnsanlık, bugün de BM Şartı'yla ortaya konulan müşterek iradenin hayata geçirildiği, savaşların sona erdiği ve kalıcı barışın hâkim olduğu bir geleceği özlemle bekliyor.

BM'nin üstlendiği bu ulvi sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmesi için tüm ülkelerin BM Şartı'na daha güçlü sahip çıkmaları ve Teşkilatın temel organlarının etkinliğinin artırılmasına dair reformları desteklemeleri insanlığın ortak menfaatine olmayı sürdürüyor.

Bu noktada, BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil, kapsayıcı ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulması bilhassa önemli hale gelmiştir.

Gazze'de yaşanan ve 74 bini aşkın Gazzelinin hayatına mal olan soykırım başta olmak üzere, dünyanın diğer bölgelerine uzanan kriz ve çatışmalar, bu ihtiyacın ne denli acil olduğunu gözler önüne sermektedir.

Bu anlayışla, Sayın Genel Sekreter'in başlattığı BM80 Girişimi'ni destekliyor; İstanbul'u bir BM merkezi haline getirme hedefimiz doğrultusunda Teşkilatla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz.

Bu düşüncelerle, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü kutluyor, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla, uluslararası sistem ve onun merkezinde yer alan BM'nin daha etkin ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulmasına yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris’te 22 ülkeden 2 bin 400 yüzücü kulaç atıyorMarmaris’te 22 ülkeden 2 bin 400 yüzücü kulaç atıyor
Yunan televizyonunda 'hazırlıksız yakalandık' itirafıYunan televizyonunda 'hazırlıksız yakalandık' itirafı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM)
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı

Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Mal varlıklarına el konmuştu! İade başvurusu yaptı

Mal varlıklarına el konmuştu! İade başvurusu yaptı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Altın 4 bin doların altına indi! İki bankanın uyarısı dikkat çekti

Altın 4 bin doların altına indi! İki bankanın uyarısı dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.