Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert Mescid-i Aksa tepkisi: "Küstah saldırı!"

Ankara'da AK Parti il başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasına çok sert tepki gösterdi. "Bu kural tanımazlık, 2 milyar Müslümanın inancına yapılmış küstah bir saldırıdır" diyen Erdoğan'ın Kudüs vurgusu dikkat çekti. Erdoğan ekonominin seyrine değinirken ise "Dönemsel ya da küresel şoklar sebebiyle ortaya çıkan arızi durumlar bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır" mesajını verdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı' kapsamında konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şu şekilde:

  • AK Parti kadrolarını sürekli yeniliyoruz. Bizi biz yapan en önemli vasfımız bu yenilemedir. AK Parti vefa hareketidir. Kadrolarımızı yenilerken emektarlarımızla irtibatı kesmedik.
  • Ramazanda 500 bin gençle buluştuk.

'SAVAŞ' TEPKİSİ: "AKAN KANLAR BİZİM DEĞİL Mİ?"

  • Bölgemiz son asrın en sancılı günlerini yaşıyor. İsrail'in kışkırtmalarıyla İran'a karşı başlatılan savaş bölgemizi kan ve barut kokusuna bulamaya devam ediyor. Çocuklar ders dinlerken bombaların hedefi oluyor. Nerede olursa olsun, acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir.
  • Adımızın Ali, Hasan, Ahmet olmasının ne önemi var? Atılan her füzeyle zarar gören, vurulan, kanayan biz değil miyiz? Bu anlamsız savaş sebebiyle kan kaybeden bölgemizin ekonomisi değil mi? Şii, Sünni, Türk, Kürt, Arap, Farsi olmamızın bir farkı var mı? Mezheplerimiz, kökenlerimiz farklı olsa da coğrafyamızın dört bir yanında akan kanlar bizim değil mi?

"SİYONİZMİN PLANLARINA DESTEK VERECEK HER TARTIŞMAYI REDDEDİYORUZ"

  • Biz ne kardeşlerimiz ve komşularımızın acıları arasında ayrım yaparız ne de seyirci kalırız. Bölgemizde kan gövdeyi götürürken 1000 yıl önceki tartışmaları tekrar gündeme taşımayı, eski defterleri tekrar açmayı asla ve asla doğru bulmadığımızı tekraren vurgulamak mecburiyetindeyim.
  • Kardeş halklar arasında kırgınlıkları derinleştirecek, husumeti büyütecek, siyonizmin bölgemizi hedef alan 'böl-parçala-yönet' planlarına lojistik destek verecek her türlü eylemi ve tartışmayı reddediyoruz.

"2 MİLYAR MÜSLÜMANIN İNANCINA YAPILMIŞ KÜSTAH BİR SALDIRI"

  • Netanyahu hükümeti sadece komşumuz İran'ı hedef almıyor, Lübnan'ı işgal planlarını da adım adım hayata geçiriyor. İsrail Suriye'yi de rahat bırakmıyor, mütecaviz eylemlerine ısrarla devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi Mescid-i Aksa'yı 27 gündür kapalı tutuyor. İsrail'in kapısına kilit vurduğu Mescid-i Aksa'da 1967'den bu yana ilk kez bayram namazı eda edilmedi. Bu kural tanımazlık, 2 milyar Müslümanın inancına yapılmış küstah bir saldırıdır. Tutsak Kudüs'e borcumuz Kudüs'ü savunmaktır.
  • Devlet olarak savaş iklimine teslim olmayacağız. Haydutluğun karşısındayız. Tarihin doğru tarafında durmanın haklı özgüveniyle hareket edecek, soğukkanlılığı kaybetmeyeceğiz.
  • CHP'nin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeyeceğiz.

"HEDEFLERİMİZDEN ALIKOYMAYACAK"

  • Dönemsel sıkıntılarımız olabilir. Dönemsel ya da küresel şoklar sebebiyle ortaya çıkan arızi durumlar bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. Hedeflerimize bağlıyız. İnşallah eninde sonunda menzile hasıl olacağız.
