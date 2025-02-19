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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı açıklaması: Bizi dahil etmeye çalışmasınlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
19.02.2025 12:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasına muhalefeti eleştirerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'de muhalefet açığı var. Telafisi olmayan zararlar verdiler. Bu açık günden güne büyüyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca CHP Kurultayıyla ilgili, "Medyaya yansıyan iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar, bizi dahil etmeye kalkmasınlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı açıklaması: Bizi dahil etmeye çalışmasınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında MHP lideri Devlet Bahçeli için geçmiş olsun mesajını dile getirirken, "Sağlığına kavuşmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Meclis çatısı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muhalefet kanadı bizi yavaşlatmak için elinden geleni yapıyor. İnsanımız hizmet bekliyormuş, bürokrasimiz sıkıntı yaşıyormuş, maalesef bunların hiçbiri muhalefetin umurunda değil. Ne de dünyadan haberleri var. Şu gerçeği çok net biçimde görebiliyoruz; Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı vardır. Muhalefet yapıyoruz ambalajına sardıkları düşmanca eylemleriyle Türkiye'ye vakit kaybettirdiler. Biz 15 Temmuz gecesi göğsümüzü siper ederken bunlar keyif kahvelerini yudumlayarak seyrediyorlardı. Muhalefet de genel başkanlar değişti ama kendi halkına yabancı zihniyet de bir değişim yaşanmadı. CHP'de gelen gideni aratma Özel'le de değişmedi. CHP liderinin trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımıza biz üzülüyoruz.

"MOTOR SU KAYNATTI"

  • Sayın Özel marjinal grupların söylemlerini normalleştirmeye çalıştı. Grup kürsüsünden her türlü hakareti etti. Sonunda ne oldu söyleyeyim, motor su kaynattı. Devreler yandı. Özel 85 milyona rezil oldu. Asıl cahilin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Merhum Ziya Gökalp'in şiirini okuyup caka satmak isterken tam anlamıyla şiir katliamına imza attı.

  • Bize oy versin vermesin her vatandaşımızın emaneti bizim omuzlarımızdadır. Milletimizin emanetine sahip çıkan her vekilimizi tebrik ediyorum. Bu vesileyle Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlığına kavuşmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz.

"HANÇER SİYASETİYLE UĞRAŞACAK VAKTİMİZ YOK"

  • (CHP Kurultayı iddiaları) Medyaya, sosyal medyaya ve gazetelere yansıyan iddiaların yenilir yutulur bir tarafı yok. Türkiye Yüzyılını konuştuğumuz bir dönemde Türk siyasetinin yüz kızartıcı konularla anılmasından biz utanıyoruz.

Biz şeffaflığın dürüstlüğün ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde debelendikleri kuyuya bizi de çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Bizim onların hançer siyasetleriyle uğraşacak vaktimiz yok.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti muhalefet
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