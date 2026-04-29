Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut projesi mesajı! 'Yenileri olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında CHP'ye ve Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Uluslararası kuruluşların sessiz bakışları altında maruz kaldıkları onca barbarlığa rağmnen 'susarsak eğer kaşları sıkacağız, acıkırsak eğer toprakla doğacağız ama asla terk etmeyeceğiz' diyerek topraklarına sahip çıkan Filistin'in yiğit evlatlarını bir kez daha hürmetle selamlıyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dua ve desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum.

Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz grup toplantımızın ülke, millet ve demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Rabbim son nefesimize kadar bizleri millete, ümmete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın.

KUT'ÜL-AMARE ZAFERİ

Aziz milletim çok kıymetli milletvekillerimiz bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kût'ül-Amâre Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kût'ül-Amâre Zaferi tarihimize şanla şerefle yazılmış bir kahramanlık destanı olarak millî hafızamızda yerini almıştır. Bu zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen Araplar bizi sırtımızdan hançerledi yalanını deşifre etmekte. Arap halkı kuşatmaya destek olmuş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Arapların yanı sıra Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusu yanında savaşmışlardır. Arap aşiretleri içinde Şii olanlar da bu bulunuyordu. Altını çizdiğimiz Türk Kürt Arap ittifakının ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmakta. Çanakkale bizim kardeşliğimizin vücut bulduğu yer olmuştur. Aynı hakikat Kût'ül-Amâre için de geçerli olmuştur.

Coğrafyamızı kana bulamak isteyenler karşısında birbirimize kenetlenmeliyiz. Kökenlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir, hayat tarzlarımız, düşünce dünyamız, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bunlar bizleri ayrıştıran değil beşeri birliğimizi sağlayan müstesna değerlerdir. Farklılıkları bir kenara bırakıp vahdeti kuşatmak zorundayız. Sınırlarımızın ötesinde de kardeşliğin dili ile konuşmak, barış mesajlarını güçlü şekilde vermek durumundayız. Biz bunun mücadelesini yürütüyoruz. Türkiye'nin Türk Arap Kürt ayrımı yapmaksızın bölgedeki halklarla buluşması, yeni paradigma oluşturması takdir edilecek, desteklenecek politikadır. Mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir. Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek tarihimize ve istikbalimize yapılacak bir ihanet olacaktır. Kimse böyle bir vebali taşıyamaz. Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa bin yıldır aynı topraklarda yaşadığımız kardeşlerimiz ile aramıza kimse giremez, barış içinde geleceği kucaklamak varken bize kimse düşman olamaz. Bizim Çanakkale'de, Kutül Amare'de ve nice İslam beldesinde şehitlerimizin kanı ile yoğrulmuş kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bunu için kardeşliğimizi kundaklamak isteyenlere eyvallah demeyeceğiz. Nifak sokmak isteyenlere biz zafer marşlarımızı kardeşlik türküleri ile coşku ile söylemeye devam edeceğiz.

"2027 MART AYINDAN İTİBAREN ANAHTARLAR TESLİM EDİLECEK"

Gerek şahsım, gerek kabine üyelerimiz gerek siz değerli milletvekillerimiz elbette belediye başkanlarımız bir tek saniyeyi boşa harcamamak adına yoğun bir mesaideyiz. Geçen cumartesi bu minvalde önemli bir adım daha attık. 24 Ekim'de 81 ilimizde 500 bin sosyal konut kazandıracak 100 yılın konut projesini paylaşmıştık. Halkımız projeye yoğun bir ilgi gösterdi. 500 bin konut için 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Bunun için hemen kolları sıvadık. 29 Aralık itibarıyla kura süreçlerimizi başlattık. 4 ay içinde tamamen şeffaf bir şekilde 500 bin hak sahibimizi belirledik. On binlerce ailemizi ev sahibi yapacak sürecin ilk aşaması tamamlandı. Şimdi hedefimiz evlerimizi hızla inşa edip hak sahiplerine teslim etmektir. İnşallah 2027 Mart ayından itibaren anahtarlarınızı peyderpey teslim edeceğiz.

YENİ KONUT PROJELERİ MESAJI

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin, konut projelerine yenileri eklenecek.

"İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

7.300 ila 11 bin lira arası taksit ile insanlarımızı yuva sahibi yapacağız. İlk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. 100 bin konut yanı sıra 15 bin kiralık konut inşa ediyoruz. Vatandaşımız TOKİ'den uygun fiyatla konut kiralayacak. Bu yaz kiralık konutlarımızı da kura ile teslim edeceğiz. Kurada ismi çıkmayanlar da üzülmesin, biz sadece TOKİ vasıtası ile 1 milyon 460 bin konut üretmiş bir iktidarız. Biz 6 Şubat'ın izlerini 3 yıl gibi kısa sürede büyük oranda sildik.

Şunu çok iyi bilmenizi isterim: Biz bu ülke ve millete sevdalıyız. Unutmayın, hizmet eden izzet bulur prensibi bizim siyasetteki pusulamızdır. Bizim gerilim siyasetiyle işimiz olmaz. Bizim kutuplaştırıcı polemiklerle işimiz olmaz. Bizim millete faydası olmayan sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık, olmayacağız. Bizi arayan açılışta bulur, şantiyede bulur, temel atılırken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur.

CHP'YE SERT SÖZLER: "CİRMİNİZ KADAR YER YAKARSINIZ"

Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler, basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor, kürsüde tehditler savuruyor. Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim: 'Beyler cirminiz kadar yer yakarsınız' Tehditle şantajla dozunu devamlı arttırdığınız hakaret senfonileriyle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz. Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok. Ekranların CHP ideolojisine tahsis edildiği günler geride kaldı. Basının sizi eleştirmesine etik ilkelere riayet ederek yolsuzluk iddialarını haberleştirmesine öyle veya böyle alışacaksınız. Yankı odalarınızın dışında farklı sesler duymaya alışacaksınız. Adalete hesap vermeye alışacaksınız. Türkiye uzun yıllar çok sesliliğe kavuşmuştur. Ve bundan geriye dönüş olmayacaktır. Her gün yeni bir skandal patlak veriyor. CHP'nin aklına ise iddiaların üzerine gitmek değil hemen basını susturmak geliyor. CHP'nin aklına, bunları ortaya çıkaranları tehdit etmek geliyor.

Allah bu ülke ve milleti CHP ideolojisinin eline düşürmesin.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terör sorununu çözdüğümüzde Türküye Yüzyılı yürüyüşümüz daha da tamamlanacaktır. Süreçte 18. ayı geride bıraktık ve birçok kritik eşiği suhuletle tamamladık. Siyasi partilerimizin desteğiyle bu kavşağı kazasız belasız geçelim arzusundayız. Olumlu bir atmosfer vardır, yapılması gerekenler bellidir, süreç olması gerektiği gibi ilerlemektedir. Biz bu yola ittifak olarak Türkiye önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık. Kardeşliğimize saplanan hançeri söküp atmak için çıktık. Sivil siyaseti daha da güçlendirmek için çıktı. Biz bu yola Türkiye'nin aydınlık yarınları için çıktık. Ödediğimiz bedelleri gelecek nesiller ödemesin diye biz bu yola revan olduk."