Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'slogan' tepkisi: "Bula bula katillerin sloganını buldular"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa kongresinde konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti. Adliye dışında toplanan kalabalık "Kurtuluş Yok Tek Başına; Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" sloganını atmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da "Bula bula katillerin sloganını buldular" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"REHAVETE KAPILAMAYIZ"

Muhalefetin tembelliği bizim bahanemiz olamaz, muhalefetin beceriksizliğine bakarak rehavete kapılamayız. Bırakın dünyayı ülkemizde ne olup bittiğini bile takip etmiyorlar. Gazze'de ateşkes sağlanmış, Suriye'de zulüm sona ermiş, Avrupa'da ırkçı partiler hükümet devirecek seviyeye gelmiş, evet bunların ve diğer hadiselerin hiçbiri umurlarında değil. Gelişmeler ilişkin en ufak fikirleri yok. Varsa yoksa kendi çıkarları, kendi gelecek planları.

"BAY KEMAL'İ İSTENMEYEN ADAM İLAN ETTİLER"

Şöyle 2 sene öncesini hatırlayın, eski genel başkanlarını bir ara yere göğe sığdıramıyorlardı. Gandi Kemal gençlerin demokrat amcası diyerek pohpohluyorlardı. Türkiye'yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler. Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler. Şimdi ne kapısını çalan var ne fikirlerini merak eden var. Burada bir gerçeği söylemek durumundayım, aslında biz de bu zatın ülkemiz siyasetine zarar verdiğini, hakaret dolu söylemlerle demokrasimizi zehirlediğini sıkça vurguladık. Yeni genel başkana siyasette rekabeti daha yapıcı atmosfere çekmek için bir şans tanıdık. Kutuplaşmayı azaltmak, CHP'nin normalleşmesine katkı sunmaktı. Ülkenin ve milletin meseleleri söz konusu olduğunda buluşabileceğimiz ortak bir zemini inşa etmeye çalıştık. Ancak gerilimden beslenen ana muhalefet içindeki vesayet odakları buna tahammül edemedi.

"BULA BULA KATİLLERİN SLOGANINI BULDULAR"

"Marjinal sol örgütlerin sloganıyla polise saldırdılar. Gazeteci ve siyasi kılıklı uyanıkların sahnelediği 3'üncü sınıf oyunları burada saymıyorum. Adliye önünde polise karşı attıkları slogan, banka soyan sol bir terör örgütüne ait. Bula bula katillerin sloganını buldular."