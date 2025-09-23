HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'soykırım' çıkışı! "Çok acımasız şekilde on binleri katletti" 'Trump' sorusunu da yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirirken Netanyahu'ya da yüklendi. Erdoğan ABD'de yaptığı açıklamada "Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’dur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'soykırım' çıkışı! "Çok acımasız şekilde on binleri katletti" 'Trump' sorusunu da yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti sırasında Fox News kanalına da bir röportaj verdi. Erdoğan, "Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna “Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur" ifadelerini kullanarak "Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK TAMAMIYLA BU SOYKIRIMIN KARŞISINDAYIZ"

  1. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Fox News kanalına bir mülakat vererek uluslararası politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız." değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ayrıca 125 binden fazla yaralının da olduğunu ve ciddi sayıda yaralıyı tedavi için Türkiye'ye getirdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Netanyahu ya soykırım çıkışı! "Çok acımasız şekilde on binleri katletti" Trump sorusunu da yanıtladı 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baier'in, "Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması" konusundaki sorusuna, bu durumun sadece Hamas'ın üzerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirterek, "Öbür tarafta Netanyahu'nun yaptıklarını nasıl bir kenara koyabiliriz?" diye cevap verdi.

İsrail'in Gazze'yi vurmasına ilişkin oradaki durumu gösteren birçok fotoğrafı yaptığı konuşmalarda gösterdiğini kaydeden Erdoğan, "Şunu söyleyebilir miyiz: Hamas, silah bakımından İsrail'den daha güçlüdür diyebilir miyiz? Mümkün değil. İsrail bu silahları 7'den 70'e, kadın, çoluk çocuk, yaşlı demeden acımasızca kullanıyor." şeklinde konuştu.

Gazze'deki insani krizin sona ermesine ilişkin bir soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde 'Gazze savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hayır." değerlendirmesini yaptı.

Bir soru üzerine "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini" ifade eden Erdoğan, "Aksine onları bir direniş örgütü olarak görüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Netanyahu ya soykırım çıkışı! "Çok acımasız şekilde on binleri katletti" Trump sorusunu da yanıtladı 2

BEYAZ SARAY'DAKİ TRUMP GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin F-35 sürecinin nasıl gündeme geleceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin daha önce F-35 programının ortağı ve üreticilerinden biri olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin F-35 alımı için 1,4 milyar dolarlık ödeme yaptığını, ancak uçakların teslim edilmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ödemesini yaptığı uçakların teslim edilmemesini, "stratejik ortaklığa uygun olmadığını" ve "bu adımın yanlış olduğunu" söyleyerek değerlendirdi.

Erdoğan, Trump'la yapacağı görüşmeden sonra Türkiye'ye F-35'lerin verilmesini bekleyip beklemediği yönündeki bir soruya ise, "Şu anda tekrar bu konuları görüşeceğiz." diye yanıt verdi ve bu görüşmede hem F-35, hem de F-16'larla ilgili son durumu ele alacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında ticaretin gelişimi konusunda, "Bence çok daha iyi bir konuma geleceğine inanıyorum, özellikle birinci sırada savunma sanayi alanında. Bunun yanında sanayi ve teknoloji alanında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler artacaktır." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Netanyahu ya soykırım çıkışı! "Çok acımasız şekilde on binleri katletti" Trump sorusunu da yanıtladı 3

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ OLMASINI ASLA ARZU ETMEZDİK"

Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile nitelikli bir ilişkisinin olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim gerek Rusya ile, gerekse Ukrayna ile önemli ilişkilerimiz var. Biz hiçbir zaman bu ülkelerle ayrışık bir anlayış içerisinde olmadık. Biz savaşın olmasını asla arzu etmezdik." dedi.

Savaşın hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya ciddi anlamda kayıplar verdirdiğini ifade eden Erdoğan, savaşın yakın zamanda sona ereceğini düşünmediğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun, aynen Türkiye'nin uyguladığı yaklaşıma benzer bir "modeli" uygulayarak, hem Rusya hem de Ukrayna ile daha barış içerisinde bir modeli uygulayabileceğini belirtti.

Ukrayna'nın finansal açıdan bu savaşı sürdürmesinin zor olduğunu ve Avrupa'nın sonsuza kadar ekonomik yardım yapmaya devam edemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin de Kiev'e ne kadar destek olacağının net olmadığını belirtti.

Türkiye'nin NATO üyesi güçlü bir ülke olarak 50 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği'ne (AB) alınmadığını da vurgulayan Erdoğan, bunun haksız bir yaklaşım olduğunu ifade etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manda sayısı son 5 yılda yüzde 16 azaldıManda sayısı son 5 yılda yüzde 16 azaldı
Yalnızca yılda 2 kez gerçekleşiyor! 261 yıl önce yapıldı, hala ilgiyle izleniyorYalnızca yılda 2 kez gerçekleşiyor! 261 yıl önce yapıldı, hala ilgiyle izleniyor

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.