HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum merkezli 5 ilde usulsüz kredi operasyonu: 38 şüpheli yakalandı

Erzurum merkezli 5 ilde, hakkı olmayan kişiler üzerine kredi kullandırılması iddiasıyla düzenlenen operasyonda 38 şüpheli yakalandı.

Erzurum merkezli 5 ilde usulsüz kredi operasyonu: 38 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında tahkikatı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarına istinaden; Erzurum merkezli olmak üzere Antalya, Kocaeli, Yalova ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında Erzurum’un Pasinler ilçesinde faaliyet yürüten Hasankale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu başkanı ve üyeleri tarafından gerçek anlamda esnaflık faaliyeti bulunmayan şahıslara aracı şahıslar vasıtasıyla kredi imkanı sundukları tespit edildi.

Erzurum merkezli 5 ilde usulsüz kredi operasyonu: 38 şüpheli yakalandı 1

5 İLDE OPERASYON

Söz konusu esnaf kredilerinin sahte evraklar düzenlenerek organize edildiği ve toplamda 25 farklı kredinin usulsüz olarak kullandırıldığı, bu kredilerden şüphelilerin haksız menfaat temin ettikleri, toplamda 11 milyon 474 bin TL usulsüz kredi kullandırıldığı anlaşıldı.

19 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 38 şüpheliden 8’i şüpheli savcılık makamı tarafından serbest bırakılırken, 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

30 Ocak 2026
30 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Sakarya! Cansız bedeni bulunduYer: Sakarya! Cansız bedeni bulundu
Tüpten tüpe gaz dolumu yaparken evi yaktıTüpten tüpe gaz dolumu yaparken evi yaktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Erzurum kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.