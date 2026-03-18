HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Katılımevim’de Genel Müdürlük görevine Nuh Suat Karataş atandı

Tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’de üst düzey bir görev değişimi gerçekleşti. Faizsiz finans sektörünün tecrübeli isimlerinden Nuh Suat Karataş, Katılımevim’in teknoloji odaklı büyüme ve sürdürülebilirlik vizyonuna liderlik etmek üzere Genel Müdürlük görevine getirildi. Karataş, şirketin güçlü finansal yapısına yenilikçi stratejileri ile liderlik edecek.

“Yeni nesil finansal çözümler” hedefiyle yoluna devam eden Katılımevim’de genel müdürlük görevine finans sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir isim olan Nuh Suat Karataş atandı. Katılım bankacılığı ve tasarruf finansmanı alanında derin bir tecrübeye sahip olan Karataş; Katılımevim’in finansal gücünü pekiştirecek stratejik büyüme yolculuğunda liderliği üstlenecek.

Sürdürülebilir büyüme ve yaygın hizmet ağıyla geleceğe

Katılımevim; sahip olduğu güçlü sermaye yapısı ve Türkiye genelindeki yaygın hizmet ağıyla sektördeki ağırlığını artırırken, Karataş’ın katılımıyla bu güçlü temeli yeni nesil bir vizyonla zirveye taşıyor. Yeni dönemde sürdürülebilirlik ve istikrarlı finansal yapı, güçlü bir şekilde korunmaya devam ederken; Karataş’ın liderliğinde, Türkiye genelindeki yaygın şube ağı ve sürekli genişleyen müşteri temas noktalarıyla, markanın hizmet standartları en üst seviyeye taşınıyor.

Yeni organizasyon yapısıyla birlikte müşteri memnuniyetini odağa alan sürdürülebilir büyüme hamlelerine hız vereceklerini belirten Nuh Suat Karataş, “Hedefimiz; geleneksel tasarruf kültürünü modern finansın teknolojik imkanlarıyla buluşturarak, müşterilerimize çevik ve güvenilir bir yol arkadaşlığı sunmak. Güven üzerine inşa ettiğimiz bu finansal mimariyi, gençliğin dinamizmiyle sektörde standartları belirleyen bir noktaya
ulaştıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Nuh Suat Karataş kimdir?

Katılımevim Genel Müdürü olarak göreve başlayan Nuh Suat Karataş, lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladıktan sonra yüksek lisansını İşletme Yönetimi alanında yapmıştır.

Kariyer yolculuğuna katılım bankacılığı sektöründe adım atan Karataş, Türkiye Finans Katılım Bankası bünyesinde 16 yıl boyunca farklı yönetim kademelerinde görevler üstlenmiştir. 2022 yılında tasarruf finansmanı sektörüne geçiş yaparak Eminevim’de Satış ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Genç ve inovatif yaklaşımıyla tanınan Karataş, Genel Müdür görevinde Katılımevim’in yeni dönem vizyonuna katkı sunacaktır.

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.