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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı! "Uluslararası toplum KKTC’yi tanımalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplum, KKTC'yi tanımalı, diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkileri bir an önce kurmalıdır. Doğrudan uçuşların, ticaretin önü açılmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı! "Uluslararası toplum KKTC’yi tanımalı"
Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni”ne katıldı.

Erdoğan şunları ifade etti:

Kıbrıs Türklerinin kaybedecek 60 yılı daha yok. Biz artık tüketilmiş federasyon modeline dayanan Birleşmiş Milletler parametreleriyle vakit kaybedemeyiz

Rumlar kendini Ada'nın tek hakimi gibi göstermeye çalışsa da artık Türk Devletleri Teşkilatında, İslam İşbirliği Teşkilatında temsil edilen bir KKTC var

Uluslararası toplum, KKTC'yi tanımalı, diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkileri bir an önce kurmalıdır. Doğrudan uçuşların, ticaretin önü açılmalıdır

Kıbrıs Türk tarafının desteğini açıkça çektiği birçok kez denenmiş, başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarcı olmanın kimseye bir faydası bulunmuyor

Anavatan Türkiye ile KKTC geçmişte nasıl omuz omuzaysa bugün de aynı azimle, aynı istikamette yürümeye devam ediyor

KKTC ile gönül gönüle verecek, çok daha önemli projelere, başarılara, çalışmalara, zaferlere yine birlikte imza atacağız

Kim ne derse desin, Allah'ın izniyle, Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türkü kendi öz vatanında, özgürce yaşamaya ebediyen devam edecek

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kktc
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