Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı! "Yıl sonunda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"TİM 33 yıldır sadece bir çatı kuruluş olmanın ötesinde yön veren politika öneren bir vizyon merkezi haline geldi. Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hikayesi siz ihracatçılarımızın özverisiyle yazılıyor. Bize ve milletimize yaşattığınız gurur tablosu için sizleri kutluyorum. Tüm ihracatçılarımızı firmalarımızı zincirin tüm halkalarını tebrik ediyorum.

"ZORLUKLARI AŞARAK BURALARA GELDİK"

Bizler binlerce yıllık birikim ile yoğrulmuş bu topraklarda üreten ve dünyaya ulaştıran bir milletiz. Zorlukları aşarak buralara geldik. Her biriniz Türkiye'nin buralara ulaşmasına çok büyük katkılar yaptınız. Rabbim dayanışmanızı daim eylesin.

"YOLUN BAŞINDAYIZ, GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

Henüz yolun başındayız. Daha gidecek çok yolumuz var. İnşallah çalışarak üreterek satarak yeni pazarlar bularak Türkiye'nin hedeflediği yere gelmesini beraber sağlayacağız. İnsanlık tarihine damga vuran salgının tetiklediği krizin küresel ekonomide yol açtığı tahribat tam anlamıyla tedavi edilemedi. Gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları belirsizlik ortamını derinleştiriyor.

"19 ÇEYREK BOYUNCA KESİNTİSİZ BÜYÜME GÖSTERDİK"

Dengelerin kurulması istikrarın sağlanması fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Savaş baronlarının ekmeklerine yağ sürenlere rağmen oyunlara gelmedik. Ülkemizi bölgemizdeki çatışmanın dışında tutmayı başardık. 2025 yılında da ekonomimizdeki ivme devam ediyor. İlk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetti. 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme gösterdik.

"YIL SONUNDA ENFLASYONDA 20'Lİ RAKAMLARI GÖRMEYİ BEKLİYORUZ"

Risk primimiz düşüyor TL'ye güven yükseliyor. Enflasyonla mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Mayıs ayında yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz.

Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması, fırtınaları sulardan sakin sulara geçiş, biraz daha zaman alacak. Kendimiz bedel ödesek dahi popülist politikalara tevessül ederek ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik.

Hizmet ihracatı tarafında da oldukça iyiyiz. 2024 yılında 115,2 milyar dolara taşıdık. 2025 yılı nisan ayıyla yıllıklandırılmış ihracatta 116,5 milyar dolar seviyesini yakaladık. Türkiye’nin ihracatındaki artış nitelik olarak da büyük değişim göstermektedir.

Türkiye’nin teknoloji yoğun ürünlerine olan yönelimin bir sonucu olarak gerçekleşti. İhracatımızı ülke sattına yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 32 ilimiz 1 milyar dolar üzerinde ihracat yaptı. Kadınların daha fazla katkı verdiğini görüyoruz. 2024'te kadınların katkısı 2013 yılına göre 2 kat arttı. Bu başarılara imza atan kadınları tebrik ediyorum.

Sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kuruyoruz. Toplam 24,7 milyar liralık kaynağı firmalarımızın emrine verdik. Jeopolitik gerilimlerin artması gibi faktörler ihracatımızın coğrafi çeşitliliğini artırmamız gerektiğini bize hatırlatmıştır. Tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MB geçen yıl 581 milyar liralık kredi kullandırdı. Bu kredilerin maliyetinin yarısını biz üstlenerek ihracatçılarımızı finansman yükünden kurtardık. Yatırım taahhütlü avans kredisini 500 milyar liraya yükselttik. Türkiye Ticaret Bankası finansman imkanlarını çeşitlendirmek açısından önemli bir görev üstlenecektir.

Savunma ve havacılık beyaz eşya gibi pek çok sektörde dünyanın önde de gelen üreticilerinden biriyiz. Savunma sanayide 2024 yılında 15 milyar doları aşan ciro gurur kaynağımız oldu. Toplam 7,1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Silahlı silahsız insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında girmeyi başardık. Dünyaya satılan 3 İHA’dan 2’sini Türk firmaları üretiyor.