Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kredi müjdesi! "1.5 milyondan 2.5 milyona çıkartıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarında konuştu.

İşte açıklamalarından satır başları;

"Siyasete atılmadan önce kendi işini yapmış biri olarak esnaflığın ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilirim. Esnaflarımız ne kadar güçlü olursa bizde zemine o derece sağlam basarız. Esnafımız ne kadar kendini güvenli hissederse milletimiz de o kadar huzurlu zanneder. Tarih boyunca milletimiz ne zaman dara düşmüşse imdadına ilk koşanlar esnaf kardeşlerimiz olmuştur.

Enflasyondaki gerileme şubatta sürdü. Merkez Bankası'nın dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde atım attı.

ESNAFA PEŞ PEŞE MÜJDELER!

Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz.

"ESNAF KREDİ LİMİTİNİ 2.5 MİLYONA ÇIKARTIYORUZ"

Esnaf kredi limitini 1.5 milyondan 2.5 milyona çıkartıyoruz. Ticari araç edinme kredisini de sıfır araç kredisine 0-5 yaş araçı da dahil ediyoruz. "