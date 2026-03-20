Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan GÖKBEY açıklaması: "Ambulans helikopter olarak da kullanılacak"

Bayram için memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.
"BAYRAM, GAZZE VE İRAN'DA BARIŞA VESİLE OLSUN"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
- Hastane 36 bin metrekarelik alana inşa edildi.
- İran, Ramazan Bayramı'nı sıkıntılarla karşıladı. Bayram, Gazze ve İran'da barışa vesile olsun. Biz daima barıştan yana bir milletiz.
- Yerli, milli helikopterimiz Gökbey'i inşallah ambulans helikopter de kullanacağız. Bu sene sivil sertifikasyonu tamamlanmış 3 adet yerli Gökbey ambulans helikopterimizi sağlık filomuza inşallah dahil edeceğiz.
