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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Yalçın’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a geçmiş olsun ziyareti
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Yalçın'ın tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi. Yalçın'ı hastane odasında ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erdoğan, doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

ABDULKADİR AKSU’YU DA ZİYARET ETTİ

Erdoğan, daha sonra aynı hastanede tedavi gören eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci ile eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in eşi Birgül Çelik'i ziyaret etti.

TARIM EKOSİSTEMİ BULUŞMASI’NA KATILACAK

Hastanede tedavi gören hastaların yakınlarıyla da sohbet edip, fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne hareket etti.

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