Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İç cephe' mesajı: "Tarihi adımlar atıyoruz"

MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. TSK'nın her bir mensubuna buradan sevgilerimi gönderiyorum. 80'i dost ve kardeş ülkelerden olan toplam 241 subayın mezuniyet heyecanına şahitlik ediyoruz. Üstlenecekleri yeni vazifelerinde kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.

"BU GÜZİDE KURUMUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Üniversitemiz bilhassa güvenlik strateji ve savunma gibi disiplinlerde yüksek düzeyli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor. Vatanına milletine bağlı astsubaylar yetiştiren üniversitemizin eğitimci kadrosuna teşekkür ediyorum.

Milli Savunma Üniversitemize daima destek verdik. Her ihtiyacında yanında olduk. İnşallah bundan sonra da bu güzide kurumun yanında olmaya devam edeceğiz.

"SİPER SAVAŞLARININ YERİNİ SİBER SAVAŞLAR ALMIŞ DURUMDA"

Değerli arkadaşlarım şu hakikati burada yine ifade etmek durumundayım. İkinci Cihan Harbi'nden sonra tesis edilen uluslararası sistemin askeri, siyasi ve iktisadi kırılmalar yaşadığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Geçmişin siper savaşlarının yerini bugün artık siber savaşlar almış durumda. Hem bölgemizde hem dünyada yeni denklemler kurulurken jeopolitik dinamiklerde büyük oranda değişim ve dönüşüme uğruyor.

Post-liberal dönem olarak da adlandırılan bir yeni gerçeklikte ülkemizin güçlü bir şekilde var olması, yeni sistemde kutup başı olarak yerini alması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Bilhassa yerli ve milli yüksek teknoloji yatırımlarımızla, savunma sanayindeki hamlelerimizle küresel planda adından söz ettiren ülkeler arasındayız. Stratejik imkan noktasında önemli adımlar atıyoruz. Burada yetişen vatan evlatları üstlendiği misyonla güvenliğin tesisine çok mühim katkılar yapıyor. MSÜ, burada da hayati sorumluluk üstlenmektedir. Devletimizin bekası için fedakarca görev yapan tüm askerlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesine bir kez daha tebriklerimi iletiyorum.

"TARİHİMİZİN HİÇBİR DÖNEMİNDE KADINLARA, ÇOCUKLARA, MASUM VE SİVİLLERE DOKUNMADIK"

Akıncılarımızın Allah Allah nidaları cenk meydanlarından hiç eksik olmadı. Sayıca bizden katbekat nice orduyla karşı karşıya geldik. Ancak tarihimizin hiçbir döneminde kadınlara, çocuklara yaşlılara masum ve sivilsilere dokunmadık. Farklı kıtalara nizam veren siyasi teşkilatlanma kabiliyetimizi askeri stratejilerimizde besledik. İlk düzenli ordumuzu bundan 2 bin 234 yıl önce M.Ö. 209'da kurduk. Modern ordularla uygulanan onlu sistemi dünya askeri literatürüne biz hediye ettik.

"İÇ CEPHEMİZİ TAHKİM İÇİN TARİHİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Şehit ve gazilerimizden emanet aldığımız bu toprakları çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak bizim en temel vazifemizdir. Şanlı tarihimizden aldığımız güç, milletimizden aldığımızı sarsılmaz güvenle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son teknoloji ürünlü kara hava deniz ve haberleşme araçlarımızla bugünün savaş konseptini de biz belirliyoruz. İç cephemizi tahkim için tarihi adımlar atıyoruz. Birliğimizi dirliğimizi güçlendirmek için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizle ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz.

"ZALİMLERE DİZ ÇÖKMEDİK, ZORBALAR KARŞISINDA TESLİM OLMADIK"

Coğrafyamızı gözyaşına ve kana boğmak isteyenler kimseyi karamsarlığa sürüklemesin. Bu coğrafyada biz nice badireler atlattık. İçeriden ve dışarıdan nice ihanete muhatap olduk ama hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğduk. Zalimlere diz çökmedik. Zorbalar karşısında teslim olmadık.

"DÜN VARDIK, BUGÜN VARIZ, KIYAMETE KADAR VAR OLACAĞIZ"

Dün vardık, bugün varız, inşallah kıyamete kadar da var olacağız. Bugün bir kez daha söylüyorum Karanlıktan beslenenler kandan ve kaostan beslenenler eninde sonunda kaybedecek. Kazanan kardeşlik olacak insanlık olacak. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla merkezinde istikrarın adaletin özgürlüğün ve işbirliğinin olduğu yeni bir sayfa açacağız. Bu coğrafyanın ebedi sakinleri olarak sırt sırta verecek kurulan tuzaklara düşmeyecek bölgemize yönelik kirli senaryoları yırtıp atacağız"