Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: 'Saldırıların Türkiye'ye etkilerine hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İsrail'in İran'a yönelik terör saldırılarını yakından takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin saldırılara olası etkileri hakkında teyakkuz halindeyiz. Devlet tecrübemiz bu sürecin idaresinde bizim en büyük referans kaynağımız. Sırtında yumurta küfesi olmayanların söylemleriyle harekete edemeyiz." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"AK Parti'nin her bir neferine yol arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Heyecanlarıyla sevdalarıyla bizlere umut ve cesaret aşılayan genç arkadaşlarımı, genç yürekleri genç zihinleri muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında ittifak ortaklarımızın desteğiyle Meclis Başkanlığı görevine ikinci kez seçilen Numan Kurtulmuş beyi tebrik ediyorum.

"BİR DÜŞMAN HUKUKUNDAN BAHSEDİLECEKSE ASIL DÜŞMAN HUKUKU BUDUR"

86 milyonun siyasi farklılıklarını bir yana bırakıp muhabbetle kucaklaştığı bayram günlerinde Türkiye'nin ana muhalefet partisinin kendisini milletten ayrıştırması bu mübarek günlerin ruhuna yakışmıyor. Bir düşman hukukundan bahsedilecekse asıl düşman hukuku budur.

Özgür Özel'in petrol istasyonu yönettiğini bilmiyordum, eczacı olduğunu biliyordum. Sayın Özel'in matematik bilgisi siyasi bilgisi gibi pek iç açıcı değil.

Göreve geldiğimizde 184 liraydı asgari ücret. 170 litre mazot alınıyordu bununla. 4 kez aracını fullüyordu asgari ücretli. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor ve arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında da geçerli. Asgari ücret alım gücünde ciddi iyileşme söz konusu ama bu her şey güllük gülistanlık demek değil. Hayat pahalılığının farkındayız. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça vatandaşın hayat standardını daha da yükselteceğiz.

Şimdi yeni bir adım atıyoruz ve program büyüklüğünü 300 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarıyoruz. Hükümet olarak ekonomide de ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz.

Sayın Özel'e tavsiyem kendini çok fazla yormasın. Kürsüden atıp tutmak yerine çok iyi bildiği meselelerden bahsetsin. Yanan otobüslerden, çalışmayan merdivenlerden, ödenmeyen SGK borçlarından bahsetsin, kapı dışarı edilen işçilerden, iflasın eşiğine getirdikleri belediyelerden bahsetsin.

İsrail, 7 Ekim 2023 sonrasında farklı bir boyuta geçerek toplu kıyıma geçti. 55 binden fazla Gazzeli masum hayatını kaybetti 128 binden fazla kardeşimiz yaralandı. İsrail'in saldırıları barbarca bir boyut kazandı.

İsrail İran içinde suikastlar düzenleyerek haydutluk sahasını genişletti. İran'ın İsrail'in bu devlet terörü karşısında kendisini savunması son derece doğal, meşru ve hukuki bir haktır. İran hukuk tanımayan kural tanımayan ilkesi olmayan şımarık şımartılmış br ülke tarafından çok açık bir şekilde saldırıya uğramıştır.

İsrail müzakerelerin bitmesini beklemeden tam olarak terör eylimi gerçekleşmiştir. Bu saldırganlık karşısında ne yazık ki başta BM olmak üzere uluslararası kurumlar sessiz kalmakta hatta bazıları alalen destek vermektedir.

Bu devlet terörü ve haydutluk karşısında sessiz kalmak olan bitene rıza göstermektir. İsrail'in bu şımarıklığına sessiz kalanların da eline, alnına katledilen sivillerin çocukların kanı sıçramıştır.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bu kan lekesi Netanyahu'nun eline alnına değil aynı zamanda tepkisiz kalan herkesin eline alnına varsa vicdanına da bulaşmıştır. İran'a yönelik bu saldırganlığın durması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz.

"SALDIRILARIN TÜRKİYE'YE ETKİLERİNE HAZIRIZ"

İsrail'in İran'a yönelik terör saldırılarını yakından takip ediyoruz. Bütün kurumlarımız teyakkuz halinde. Hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Biz bakkal işletmiyoruz. Dünyanın en büyük ülkelerinden birini Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz.

Türkiye'nin saldırılara olası etkileri hakkında teyakkuz halindeyiz. Devlet tecrübemiz bu sürecin idaresinde bizim en büyük referans kaynağımız. Sırtında yumurta küfesi olmayanların söylemleriyle harekete edemeyiz.

'HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ'

Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü dayanışması, bu fırtınalı sularda, 86 milyonun tamamının güvencesidir. Türkiye, vesayet odakları ve FETÖ ihanet çetesiyle mücadele ederek, aynı zamanda siyonizmin ülkemizdeki uzantılarıyla mücadele etmiştir

Türkiye artık kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir.

Bırakın bize saldırmayı hiç kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremiyor. %20'lerden alıp %80'lere çıkardığımız yerli ve milli üretim alanlarımızı daha da yukarı çıkaracağız. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Artık İHA'larımız SİHA'larımız AKINCI'larımız hepsi var. Ciddi anlamda ihracata başladık mı? Başladık. Azimle sağlam adımlarla ilerleyeceğiz.