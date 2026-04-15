Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş açıklaması! "Olay mutlaka aydınlığa kavuşturulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'da 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan "Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş açıklaması! "Olay mutlaka aydınlığa kavuşturulacak"
Recep Demircan

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kahramanmaraş açıklaması! "Olay mutlaka aydınlığa kavuşturulacak" 1

Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:

"PIRIL PIRIL EVLATLARIMIZI VE FEDAKAR BİR EĞİTİMCİMİZİ KAYBETTİK"

"Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik.

Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kahramanmaraş açıklaması! "Olay mutlaka aydınlığa kavuşturulacak" 2

"OLAY TÜM BOYUTLARIYLA AYDINLATILACAK"

Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır.

Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir.

Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz.

Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum.

Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum.

Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum."

