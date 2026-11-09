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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara net mesaj: "Kim olursa olsun hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz"

Kaymakam adaylarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Adaleti asla elden bırakmayacak, karşınızdaki kim olursa olsun herkesin hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara net mesaj: "Kim olursa olsun hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz"
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

"DEVLET SADECE ANKARA'DAKİ BİNALAR DEĞİLDİR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Devlet, vatandaşımızın gözünde sadece Ankara'daki binalar ve makamlar değildir. Bizim nazarımızda devlet hükümet konağına gördüğü muamele ve samimiyettir.

"KAYMAKAMIN TATİLİ OLMAZ"

  • Benim gözümde kaymakamın gecesi, gündüzü olmaz, tatili, hafta sonu olmaz. Köyleri gezin, kahvehaneleri dolaşın; sokakla, pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Günlük mesainiz bitse bile vicdan muhasebeniz devam etsin. Her akşam kendinize şehriniz ve ilçeniz için ne yaptığınızı sorun.
  • Adaleti asla elden bırakmayacak, karşınızdaki kim olursa olsun herkesin hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan kaymakamlara net mesaj: "Kim olursa olsun hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz" 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan kaymakamlara net mesaj: "Kim olursa olsun hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz" 2

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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