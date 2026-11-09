Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara net mesaj: "Kim olursa olsun hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.
"DEVLET SADECE ANKARA'DAKİ BİNALAR DEĞİLDİR"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Devlet, vatandaşımızın gözünde sadece Ankara'daki binalar ve makamlar değildir. Bizim nazarımızda devlet hükümet konağına gördüğü muamele ve samimiyettir.
"KAYMAKAMIN TATİLİ OLMAZ"
- Benim gözümde kaymakamın gecesi, gündüzü olmaz, tatili, hafta sonu olmaz. Köyleri gezin, kahvehaneleri dolaşın; sokakla, pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Günlük mesainiz bitse bile vicdan muhasebeniz devam etsin. Her akşam kendinize şehriniz ve ilçeniz için ne yaptığınızı sorun.
- Adaleti asla elden bırakmayacak, karşınızdaki kim olursa olsun herkesin hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz.