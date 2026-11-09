HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Lüks villaya operasyon! Bahçesinde gömülü 400 kilogramdan fazla uyuşturucu çıktı

Uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ederken İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Esenyurt ve Silivri'de yapılan operasyonda bir villanın bahçesinde bir kısmı gömülü toplam 406 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Lüks villaya operasyon! Bahçesinde gömülü 400 kilogramdan fazla uyuşturucu çıktı

İstanbul’un Silivri ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 406 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucunun bir kısmının bir villaya düzenlenen operasyonda bahçeye gömülü olarak bulunduğu öğrenildi.

Lüks villaya operasyon! Bahçesinde gömülü 400 kilogramdan fazla uyuşturucu çıktı 1

İKİ İLÇEDE OPERASYON

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Esenyurt ve Silivri ilçelerinde önceki gün ve dün bir dizi ortak çalışma gerçekleştirdi.

VİLLANIN BAHÇESİNDE 400 KİLOGRAMDAN FAZLA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu ilçelerde takibe alınan bir hafif ticari araç ve tek katlı bir eve bu sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyonda, otomobil sürücüsü "şüpheli" olarak gözaltına alındı. Villanın bahçesinde ve araçta hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramalarda ise bir kısmı toprak altına gömülü halde 391 kilo 650 gramı sıvı, 15 kilo 150 gramı kristal olmak üzere toplam 406 kilo 800 gram metamfetamin, 54 kilo 100 gram aseton, 2 hassas terazi, 2 test kiti ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli araç ve gereçler ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Polis baskınında yakalanan şüphelinin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara net mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara net mesaj
Kalp çarpıntısını hafife almayın! Kalp çarpıntısını hafife almayın!

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Silivri uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.