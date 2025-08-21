Önce Ukrayna, sonra Rusya'dan açıklama gelmişti! Zelenskiy Türkiye'yi işaret etti... Erdoğan'dan "hazırız" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın talebi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN DİZGİNLENMESİ ŞART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes için gayret gösterdiğini, Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail'in pervasızlığının dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

UKRAYNA - RUSYA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

"PUTİN ZELENSKİY'LE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Ukrayna tarafının istediği Putin-Zelenskiy zirvesiyle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Lavrov, Putin'in Zelenskiy'le görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov, Avrupalı liderleri geçen hafta Alaska'da yapılan ABD-Rusya zirvesinde Ukrayna'da olası bir barış anlaşması konusunda kaydedildiğini söylediği ilerlemeyi baltalamaya çalışmakla suçladı.

ZELENSKİY TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Putin ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti ve olası görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da yapılabileceğine işaret etti.

TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri gündeme gelmişti.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.