HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Önce Ukrayna, sonra Rusya'dan açıklama gelmişti! Zelenskiy Türkiye'yi işaret etti... Erdoğan'dan "hazırız" mesajı

Ukrayna - Rusya hattında sıcak saatler yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Putin ile yapılacak olası görüşme için Türkiye'yi işaret etmişti. Rusya tarafı, "Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır" derken Fransa'nın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. İkili arasındaki görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin barış görüşmesi için her zaman hazır olduğunu söyledi.

Önce Ukrayna, sonra Rusya'dan açıklama gelmişti! Zelenskiy Türkiye'yi işaret etti... Erdoğan'dan "hazırız" mesajı
Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın talebi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN DİZGİNLENMESİ ŞART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes için gayret gösterdiğini, Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail'in pervasızlığının dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

Önce Ukrayna, sonra Rusya dan açıklama gelmişti! Zelenskiy Türkiye yi işaret etti... Erdoğan dan "hazırız" mesajı 1

UKRAYNA - RUSYA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Önce Ukrayna, sonra Rusya dan açıklama gelmişti! Zelenskiy Türkiye yi işaret etti... Erdoğan dan "hazırız" mesajı 2

"PUTİN ZELENSKİY'LE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Ukrayna tarafının istediği Putin-Zelenskiy zirvesiyle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Lavrov, Putin'in Zelenskiy'le görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov, Avrupalı liderleri geçen hafta Alaska'da yapılan ABD-Rusya zirvesinde Ukrayna'da olası bir barış anlaşması konusunda kaydedildiğini söylediği ilerlemeyi baltalamaya çalışmakla suçladı.

Önce Ukrayna, sonra Rusya dan açıklama gelmişti! Zelenskiy Türkiye yi işaret etti... Erdoğan dan "hazırız" mesajı 3

ZELENSKİY TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Putin ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti ve olası görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da yapılabileceğine işaret etti.

TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri gündeme gelmişti.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple, "tüm kullanıcılara önerilir" diyerek yayınladıApple, "tüm kullanıcılara önerilir" diyerek yayınladı
Korkutan sallantının ardından açıklama geldi! Korkutan sallantının ardından açıklama geldi!

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Fransa recep tayip erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını "Eğer..." diyerek açıkladı! “İmamoğlu destekliyor”

Canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını "Eğer..." diyerek açıkladı! “İmamoğlu destekliyor”

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Ünlü model sağlığı için göğüslerini küçülttü! Aynı elbiseyi giyip before-after yaptı

Ünlü model sağlığı için göğüslerini küçülttü! Aynı elbiseyi giyip before-after yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.