Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: "Açık bir kışkırtma, alçakça bir provokasyondur"

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 172'ncisinde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

"MAKAM İÇİN KOLTUK İÇİN BU GÖREVLERE ADAY OLMADIK"

AK Parti olarak istişare geleneğimizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Meselelerimizi değerlendiriyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki konuları kabinemizde etraflıca ele alıyoruz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Bizi siyasi ikbal hevesimiz bu çatı altında buluşturmadı. Makam için koltuk için bu görevlere aday olmadık.

14 Ağustos 2001'den bu yana ortak dertler için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Milletimize aşkımızı büyüterek, bıkmadan usanmadan önce Türkiye şiarıyla yola kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kadroya durmak, duraksamak rehavete kapılmak yakışmaz.

"24 YILDIR BU PARTİYE KİBRİ, MİLLETE TEPEDEN BAKMAYI YAKLAŞTIRMADIK"

Önümüzdeki ay 24. yaşımızı kutlayacağız. 24 yıldır bu partiye kibri, millete tepeden bakmayı yaklaştırmadık. İnşallah bundan sonra da yaklaştırmayacağız. Milletin dertlerine kulak tıkayanlardan olmadık, inşallah bundan sonra da olmayacağız. Bizim yerimiz milletin yanıdır. Bize oy versin veye vermesin, 86 milyonun tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir. Kardeşlerim biz millet için varız. Millet neredeyse biz hep orada olacağız. AK Parti milletin partisidir. Bu teşkilatı bizatihi bu aziz milletin teşkilatıdır.

Bu anlayışla yaz aylarını teşkilat olarak fırsata çevireceğiz. Artık bu yaz mevsimi bizim için mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Merkezimizin farklı birimleri teşkilatımızın yaz mevsimini en avantajlı şekilde değerlendirmek için yeni organizasyonlar yaptı. Yaz dönemini muhalefetle aramızdaki farkı açmak için bir fırsat olarak kullanacağız.

2028 seçimlerinde 5.6 milyon gencimiz oy kullanacak. Bu gençlerimizden hali hazırda 2 milyonu bizim belediyelerimiz sınırlarında yaşıyor. Yaz aylarında yapacağımız çalışmalarla 750 bin gencimizle bir araya gelmeyi hedefliyoruz.

"MUHALEFET HİZMET YARIŞINDA BİZİM ELİMİZE SU BİLE DÖKEMEZ"

Kimse kusura bakmasın. Muhalefet hizmet yarışında bizim elimize su bile dökemez. Bizim herhangi bir belediye başkanımızın vizyonu ile muhalefetten kimse boy ölçüşemez. Türkiye'yi adım adım birçok defa gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinde icraat var 7/24 çalışma var. Meydanlarda verdiği sözü tutma şuuru var. Bizim belediyelerimizde şikayet etmek değil çözüm üretmek var. Rantın değil hizmetin izini süren yüce bir ahlak var.

"HER ŞEYİN AÇIKLIĞA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Muhalefetin ahvalini sizler de takip ediyorsunuz. Ne halde olduklarını görüyorsunuz. Parti içi kavgadan didişmeden başlarını dahi kaldıramıyorlar. Anlaşıldığı kadar düşeni yemek bir CHP geleneği. CHP'de süregiden iç savaş CHP'nin iç meselesidir. Kimin kime ne dediği CHP içinde kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Bizi ısrarla çekmek istedikleri kurultay tartışmaları da CHP'nin iç sorunudur. Yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'lilerden oluşuyor. Şikayet eden de mağdur oldum diyen de bunlar. Bu kavganın, hiçbir yerinde biz yokuz. Aynı durum diğer soruşturma ve kovuşturmalar için de geçerlidir. Eğer konuyla ilgili suçlayacak birilerini arıyorlarsa gitsinler eski ve yeni yol arkadaşlarına baksınlar, dava dosyalarında kimlerin isimlerinin yazılı olduğuna baksınlar. Yolu adliyeye düşen herkes gibi CHP'liler de mahkemede kozlarını paylaşır, delillerini sunar bağımsız Türk yargısı da en doğru kararı verir. Yargı mensuplarına parmak sallamak, yargı kararını tanımayız demek kimsenin hakkı değildir. Konu yargıya intikal ettiğine göre biz de milletimiz gibi hukuki sürecin tamamlanmasını ve her şeyin açıklığa kavuşmasını temenni ediyoruz.

"CHP'NİN PUSULASI BOZULMUŞ, SİYASİ KIBLESİ ŞAŞMIŞTIR"

Biz siyasete dün girmedik. Yarım asırdır siyaset sahnesindeyiz. Bir şekilde milletin huzurundayız. Özgür efendinin siyasetle ilişkisi bizim unuttuğumuz dönemlerden çok daha geride kaldı. Şiir okuduğumuz için ceza aldığımız davada da partimize açılan kapatma davasında da duruşumuz bellidir. Haksızlığa uğrasak da kimseyi tehdit etmedik, kimseye hakaret etmedik yargıyı tanımıyorum demedik. Savunmamızı yaptık, yargının verdiği karara teslim olduk. CHP'nin pusulası bozulmuş, siyasi kıblesi şaşmıştır.

LEMAN DERGİSİ'NİN SKANDAL KARİKATÜRÜNE TEPKİ: "KIŞKIRTMA, AÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

Cenabı Allah'ın affı ve merhametiyle müşerref olmanın yolu peygamber efendimizin mübarek ayak izinden gitmekten geçiyor. Peygamberimizi herkesten çok sevmeyi inancımızın imanımızın bir gereği olarak görüyoruz. Biz millet olarak adı güzel kendi güzel olan efendimizin mecnunuyuz. Peygambere ümmet olmayı nasip ettiği için rabbimize sonsuz hamd-ı sena ediyoruz. Adap bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır. Alçakça bir provokasyondur. Emniyet ve yargımız hemen harekete geçmiş gerekli süreçler başlatılmıştır. Küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine müsade etmeyiz. Öfkenin aklı perdelemesine hiçbir genç kardeşim izin vermemelidir. Bu görevi bugüne kadar yerine getirdik bundan sonra da en güzel şekilde ifa edeceğiz"