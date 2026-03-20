Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: "Bu ateş çemberinden ülkemizin etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Rize ili bayramlaşma programı'nda konuştu. Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan öne çıkan satırlar şu şekilde:

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

"İnşallah ramazan bayramını bizlere yakışır şekilde ihya edeceğiz. Dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerimizle bu bayramın da hakkını vereceğiz. Yetim ve öksüzlerin başını şevkatle okşayacak, kim kimsesi olmayan garipleri sevindirecek, kalplere, gönüllere hanelere gireceğiz. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz.

İslam dünyası olarak engellerle, tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya Ukrayna savaşı beşinci yılına girdi. Gazze'de siyonist soykırım şebekesi can almaya, yıkım ve haydutluğa devam ediyor. İran savaşını bahane ederek ilk kıblemiz Mescid'i Aksa'yı ibadete kapattı.

"NETANYAHU TERÖRÜ KÜRESEL BARIŞI TEHDİT ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. Netanyahu'nun tahrikleriyle başlatılan İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda. Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

"ŞER GÜÇLERİN BİR HESABI VARSA ALLAH'IN DA BİR HESABI VARDIR"

Bu ateş çemberinden ülkemizin etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Milletimizin gönlü rahat olsun. Şer güçlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah'ın hesabı diğer tüm hesaplara galip gelecektir.

Sıkıntılı günlerin ardından güneşli güzel günlerin bizi beklediğini, her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık geleceğini unutmamak lazım. Geride bıraktığımız 23 yılda nice zorluk, saldırıyla karşılaştık ama milletimize hayal kırıklığı asla yaşatmadık.