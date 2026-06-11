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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert sözler: Akıbeti diğer zalimler gibi olur!

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle giderlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert sözler: Akıbeti diğer zalimler gibi olur!
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında Türk Kızılay'ın özellikle Gazze ve Lübnan'da yaptığı yardımlara yer verirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da sert tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil edileceğini duyurdu.

"KIZILAY BU MİLLETİN YÜZ AKIDIR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:

  • Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşırsınız.
  • Kızılay bu milletin yüz akıdır, övünç kaynağıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Netanyahu ya sert sözler: Akıbeti diğer zalimler gibi olur! 1

NETANYAHU'YA SERT SÖZLER

  • Netanyahu’nun başını çektiği siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de Kızılay'ımız, bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı.
  • Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü ağartmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Netanyahu ya sert sözler: Akıbeti diğer zalimler gibi olur! 2

"DÖKTÜKLERİ KANIN HESABINI VERECEKLER"

  • İsrail, hammaddesi kan ve kaos olan bir fitne üretim makinesine dönüştü. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır.
  • Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle giderlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Netanyahu ya sert sözler: Akıbeti diğer zalimler gibi olur! 3

  • Protürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları ülkemizde üreteceğiz. Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil edeceğiz.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Türk Kızılay
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