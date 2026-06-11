Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert sözler: Akıbeti diğer zalimler gibi olur!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında Türk Kızılay'ın özellikle Gazze ve Lübnan'da yaptığı yardımlara yer verirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da sert tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil edileceğini duyurdu.

"KIZILAY BU MİLLETİN YÜZ AKIDIR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:

Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşırsınız.

Kızılay bu milletin yüz akıdır, övünç kaynağıdır.

NETANYAHU'YA SERT SÖZLER

Netanyahu’nun başını çektiği siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de Kızılay'ımız, bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı.

Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü ağartmaktadır.

"DÖKTÜKLERİ KANIN HESABINI VERECEKLER"

İsrail, hammaddesi kan ve kaos olan bir fitne üretim makinesine dönüştü. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır.

Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle giderlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecek.