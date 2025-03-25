Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gençlerimizin nitelikli eğitim alması, ailesine ve dünyaya faydalı işler yapması bizim en büyük muradımızdır. Sahte ile hakikiyi ayık edecek feraseti, haiz zamana yön veren ve her şart altında kendisi olabilmeyi başarabilen bir gençlik hayalimizimdir. Bu gençlik bu sokakları ateşlere veren, yakıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir."

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ"

"Bu gençliğin güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bilhassa yüksek öğrenim kurumlarımızı daha geniş imkanlarla buluşturmak için burs, yurt ve kredi imkanlarımızı geliştiriyoruz. Her alanda üniversitelerimizi ve çağın imkanlarıyla buluşturma noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe yalnız 2,5 milyar liraydı. Bugün ise tam 488 milyar lirayı buldu. Üniversitelerimizin sayısını son 23 yılda 76'dan 208'e yükselttik. Göreve geldiğimizde yurt sayısı 190, yatak kapasitesine 182 bindi. Bugün 992 bin yatak kapasitesine sahip 862 yurtla üniversite öğrencilerimize yüksek standartlı barınma hizmeti sağlıyoruz.Gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik yatırımlarımızı daha da artıracağız. Bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Bu milletin umudu sizlersiniz. Her biriniz hem bizim, hem ailenizin, hem de 85 milyonun istikbalisiniz. Türkiye Yüzyılı'nın güven ve huzur veren ikliminde sizler yaşayacaksınız."

"NİCE OYUNU BUNUN İÇİN BOZDUK"

"Şahsımın ve dava arkadaşımın dar dünyadaki yegane amaçlarından biri siz gençlere güçlü ve müreffeh Türkiye bırakmaktır. Ne yaptıysak bunun için yaptık. Nice oyunu bunun için bozduk. Ülkemizin ayağına vurulan prangaları bunun için parçaladık. Demokrasimizin standartlarını bunun için yükselttik. Vesayet gölgesini bunun için kaldırdık. Terör öğütleriyle kararlı mücadeleyi bunun için verdik. Terörsüz Türkiye hedefimize bunun için ulaşmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizi birbirlerine düşman ettiler."

"PROVOKASYONLARA GELMEYECEĞİZ"

"Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi oyunlar oyandılar. Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körükledir. Gerilimi tırmandırdılar, öfkeyi büyüttüler. Farklılıkları kaşıdılar. Sadece gençlerimizin değil milletimizin de geleceğini karattılar. Sırf çıkarlarını korumak paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin fidan gibi gençlerini bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler. Bizler büyük bir aileyiz. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok. Bizim bir olmaktan, beraber olmaktan, diri olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka seçeneğimiz yok. Nefreti, husumeti değil ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Çok hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara girmeyeceğiz."

"BU CENNET VATANI SOKAK TERÖRÜNE TESLİM EDEMEYİZ"

"Nefreti, husumeti ve öfkeyi değil, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları yine meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz.

Bu ülkeyi sokakta bulmadık, bugünlere kolay getirmedik. Her karış toprağında bir aslanın yattığı bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Ülkemizde sergilenen vandallıkların binde biri batı ülkelerinde yapılsa görün başlarına neler gelir. Herkesi sınırlarını bilmeye, ölçüyü korumaya, hak arama ile hakaret ve vandallık arasındaki çizgiyi geçmemeye davet ediyorum. Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"