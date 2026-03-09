Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede olursa olsun adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'na katıldı. Erdoğan iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgemizde ve dünyada son derece vahim hadiseler vuku buluyor. İnsani yardım girişlerinde sıkıntılar yaşanırken İsrail, sistematik saldırılarıyla Gazze halkını terörize etmeyi sürdürüyor. İsrail, uluslararası toplumun dikkatinin Gazze'den başka yerlere kaymasını fırsat bilerek iki devletli çözüm yolunu tamamen dinamitleme peşindedir. Netanyahu yönetimi 10 Ekim'de imzalanan deklarasyondan bugüne kadar yürüttüğü hukuk dışı ve yayılmacı politikalarla barış istemediğini göstermiştir"

"GEREKLİ UYARILAR İRAN'A ÇOK NET İLETİLDİ"

"Yeni maceralara girişmenin faturasını sadece çatışan taraflar değil tüm bölgemiz hatta Avrupa ve Asya dahil tüm dünya ödeyecektir. Orta Doğu coğrafyasının tıpkı bir asır evvel olduğu gibi yeniden ameliyata alınmasını, ameliyat masasına tekrar yatırılmasını kabul etmiyoruz. Türkiye'nin dış politikası salt çıkar odaklı değil, aynı zamanda değer odaklıdır. Nerede olursa olsun adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Geçen hafta ve bugün, ülkemize doğru gelen balistik unsurlar vakitlice etkisiz hale getirilmiş, gerekli uyarılar İran tarafına çok net olarak iletilmiştir. İran'ın başta can Azerbaycan ve Körfez ülkeleri olmak üzere kardeş ülkeleri hedef alan saldırıları asla tasvip etmediğimizi, kardeş arasına husumet tohumu ekmekten başka işe yaramayacağını ifade ettik."

"SAVAŞ BİR AN EVVEL SONA ERDİRİLMELİ"

"Bölgesel istikrarı tehdit eden, geleceğimizi tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni müzakere süreci mümkündür. Savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyorum"

KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ

"Gıda ve Tarım Örgütü başta olmak üzere BM kuruluşlarıyla yakın eş güdüm içinde bu sorunun çözümü için aktif politika yürütüyoruz. "Küresel gıda güvenliğine yönelik güçlü taahhüdümüzün neticesi olarak Mehdi Eker'i Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğü için aday gösterme kararı aldık"