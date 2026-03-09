HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede olursa olsun adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel istikrarı tehdit eden, geleceğimizi tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni müzakere süreci mümkündür. Nerede olursa olsun adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede olursa olsun adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz"
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'na katıldı. Erdoğan iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bölgemizde ve dünyada son derece vahim hadiseler vuku buluyor. İnsani yardım girişlerinde sıkıntılar yaşanırken İsrail, sistematik saldırılarıyla Gazze halkını terörize etmeyi sürdürüyor. İsrail, uluslararası toplumun dikkatinin Gazze'den başka yerlere kaymasını fırsat bilerek iki devletli çözüm yolunu tamamen dinamitleme peşindedir. Netanyahu yönetimi 10 Ekim'de imzalanan deklarasyondan bugüne kadar yürüttüğü hukuk dışı ve yayılmacı politikalarla barış istemediğini göstermiştir"

"GEREKLİ UYARILAR İRAN'A ÇOK NET İLETİLDİ"

"Yeni maceralara girişmenin faturasını sadece çatışan taraflar değil tüm bölgemiz hatta Avrupa ve Asya dahil tüm dünya ödeyecektir. Orta Doğu coğrafyasının tıpkı bir asır evvel olduğu gibi yeniden ameliyata alınmasını, ameliyat masasına tekrar yatırılmasını kabul etmiyoruz. Türkiye'nin dış politikası salt çıkar odaklı değil, aynı zamanda değer odaklıdır. Nerede olursa olsun adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Geçen hafta ve bugün, ülkemize doğru gelen balistik unsurlar vakitlice etkisiz hale getirilmiş, gerekli uyarılar İran tarafına çok net olarak iletilmiştir. İran'ın başta can Azerbaycan ve Körfez ülkeleri olmak üzere kardeş ülkeleri hedef alan saldırıları asla tasvip etmediğimizi, kardeş arasına husumet tohumu ekmekten başka işe yaramayacağını ifade ettik."

"SAVAŞ BİR AN EVVEL SONA ERDİRİLMELİ"

"Bölgesel istikrarı tehdit eden, geleceğimizi tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni müzakere süreci mümkündür. Savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyorum"

KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ

"Gıda ve Tarım Örgütü başta olmak üzere BM kuruluşlarıyla yakın eş güdüm içinde bu sorunun çözümü için aktif politika yürütüyoruz. "Küresel gıda güvenliğine yönelik güçlü taahhüdümüzün neticesi olarak Mehdi Eker'i Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğü için aday gösterme kararı aldık"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 486’ya yükseldiLübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 486’ya yükseldi
Denizi kirleten gemiye 13 milyon TL ceza kesildiDenizi kirleten gemiye 13 milyon TL ceza kesildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.