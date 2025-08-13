Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: "Mevla kimseyi böyle cenderede bırakmasın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında çarpıcı ifadelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e yanıt geldi.

"BANTLA KAPATILMAYAN YOLSUZLUKLARI LAFLA KAPATMAYA ÇABALIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bir ara elinde kırmızı kartla dolaşıyordu, sonra bu çığır açan eylemini aniden terk etti.

Ardından banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynadı, bunda da istikrar sağlayamadı.

Biz CHP Genel Başkanı’nın yaşadığı bu istikrarsızlığın sebeplerini çok iyi biliyoruz.

Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı, görüyoruz ki Sayın Özel’in dengesini fena halde bozuyor.

Yüz yıllık partinin düşürüldüğü içler acısı durumdan pek çok CHP’li gibi Sayın Özel’in de memnun olmadığı anlaşılıyor.

Yatırıma, hizmete, esere, icraata gitmesi gereken halkın parasının bir avuç açgözlü tarafından yağmalanması, inanıyorum ki onu da huzursuz ediyor, tedirgin ediyor, iç dünyasında sorgulamalara neden oluyor.

Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çabalamak elbette kolay bir şey olmasa gerek.

Hani derler ya, “aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık” diye.

CHP Genel Başkanı’nın ahvali de tam olarak bu.

Baklava kutularından, çantalardan, poşetlerden, valizlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken hâlen turpların büyüğünü sorması pişkinlik değilse utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının bir işaretidir.

Mevla kimseyi böyle bir cenderede bırakmasın."

Biz CHP Genel Başkanı'nın yaşadığı bu istikrarsızlığın sebeplerini çok iyi biliyoruz.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 13, 2025

NE OLMUŞTU?

Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Çerçioğlu hakkında açıklamada bulunmuştu.

Özel açıklamasında, "Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar. Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı. Yazıklar olsun. Aydın'ı yine alacağım."