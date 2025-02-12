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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özgür Filistin' mesajı: Daha fazla geciktirilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özgür Filistin' mesajı: Daha fazla geciktirilemez

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
12.02.2025 10:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ortak basın toplantısı düzenledi. 12 anlaşmanın imzalandığını aktaran Erdoğan yaptığı açıklamada Filistin mesajı da verdi. Erdoğan, "Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özgür Filistin' mesajı: Daha fazla geciktirilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 12 anlaşmanın imzalandığını duyuran Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

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Bugünkü konsey toplantısında münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk. Gerek değerli kardeşim Prowobo ile görüşmemizde gerek heyetler arası görüşmede ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel ve bölgesel meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede enerji, tarım, ticaret ve savunma sanayii, iletişim ve eğitim gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık. Ayrıca ilişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi kabul ettik.

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Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave iş birliği imkanlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine yönelik çalışmaları ele aldık.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE HAİZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ GECİKTİRİLEMEZ"

Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Gazze'nin yeniden inşasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez"

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Endonezya Recep Tayyip Erdoğan
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