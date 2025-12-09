Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'dede' yanıtı: 'Haddini aşarak sormuş'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantının ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık etmesi bekleniyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;
- 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nüzü şimdiden tebrik ediyorum. Tüm dünyada insan hak ve onurunun savunuculuğunu misyon edindik. Kalbi bizimle atan mazlum ve mağdurlara dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Gazzeli ve Sudanlı kardeşlerimi selamlıyorum. Tüm mazlumları yürekten selamlıyorum. Savaşların çatışmaların bütün yükünü minik omuzlarında taşıyan çocukları ve onların vefalar anne ve babalarını kalpten selamlıyorum. Filistin'in izzetli mücadelesini bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum.
- Tek parti faşizmi ilk günden itibaren İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin altını oymuştur. İnsan hakları cellatlarının ülkemize, demokrasimize ve sosyal barışımıza çıkardığı faturaları hala ödüyoruz.
"HADDİNİ AŞARAK SORMUŞ"
- CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor. Haddini de aşarak Sarıkamış’ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik Kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan, suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyor Allah’tan kendi kendisine akıl ve izan vermesini niyaz ediyorum.
- Gururla söylemek isterim ki Türkiye denilince akla sınırlarını korumakla kalmayıp artık barışı kuran ve diplomasiyi de şekillendiren bir ülke geliyor. Bizim ne tarihimizde ne de kültür ve medeniyet kodlarımızda insan hakları konusunda mahcubiyet duyacağımız hiçbir leke yoktur. Bugün bize hak ve özgürlük dersi verenlerin hepsinden temiz bir sicile sahibiz. Tarihimizin hiçbir döneminde çiğ süt içmedik, şükür karnımız da ağrımıyor.
- Türkiye'nin Suriye ve Gazze'de yaşananlar karşısında vicdanlı duruşu tek başına bir insan hakları destanıdır.
10 MART MUTABAKATI VURGUSU
- Dün biliyorsunuz Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet günüydü. Devrimin birinci yılında bir kez daha her türlü zulme zorbalığa vahşete insanı insanlığından utandıran işkenceye rağmen 13 buçuk yıl boyunca zalime direnen kardeş Suriye halkını ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Suriye'de 60 yıllık dikta rejimi sadece 7-8 gün içinde yerle yeksan oldu. Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu. Suriye devrimi son 1 yılda en zoru geride bırakmıştır. İnanıyorum ki bir daha eski kötü günlere dönüş olmayacaktır. Suriye halkının son 1 yılda onca zorluğa, Esad diktatörünün bıraktığı enkaza rağmen ülkelerini ayağa kaldırma mücadelesi verdiklerini memnuniyetle görüyoruz. 10 Mart Mutabakatın suhuletle uygulanması, istikrarsız, bölünmüş ve güçsüz Suriye'ye yatırım yapan şer odaklarının hesaplarını alt üst edecektir.
- Suriye gibi Filistin'de de mazlumların sabrı zaferle taçlanacak. Başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti kurulacaktır.