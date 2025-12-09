HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'dede' yanıtı: 'Haddini aşarak sormuş'

İnsanlık İçin Güçlü Türkiye programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e sert çıkarak, "Her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor. Haddini de aşarak Sarıkamış’ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik Kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'dede' yanıtı: 'Haddini aşarak sormuş'
Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantının ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Özgür Özel e dede yanıtı: Haddini aşarak sormuş 1

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

  • 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nüzü şimdiden tebrik ediyorum. Tüm dünyada insan hak ve onurunun savunuculuğunu misyon edindik. Kalbi bizimle atan mazlum ve mağdurlara dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Gazzeli ve Sudanlı kardeşlerimi selamlıyorum. Tüm mazlumları yürekten selamlıyorum. Savaşların çatışmaların bütün yükünü minik omuzlarında taşıyan çocukları ve onların vefalar anne ve babalarını kalpten selamlıyorum. Filistin'in izzetli mücadelesini bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum.
  • Tek parti faşizmi ilk günden itibaren İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin altını oymuştur. İnsan hakları cellatlarının ülkemize, demokrasimize ve sosyal barışımıza çıkardığı faturaları hala ödüyoruz.

"HADDİNİ AŞARAK SORMUŞ"

  • CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor. Haddini de aşarak Sarıkamış’ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik Kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan, suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyor Allah’tan kendi kendisine akıl ve izan vermesini niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Özgür Özel e dede yanıtı: Haddini aşarak sormuş 2

  • Gururla söylemek isterim ki Türkiye denilince akla sınırlarını korumakla kalmayıp artık barışı kuran ve diplomasiyi de şekillendiren bir ülke geliyor. Bizim ne tarihimizde ne de kültür ve medeniyet kodlarımızda insan hakları konusunda mahcubiyet duyacağımız hiçbir leke yoktur. Bugün bize hak ve özgürlük dersi verenlerin hepsinden temiz bir sicile sahibiz. Tarihimizin hiçbir döneminde çiğ süt içmedik, şükür karnımız da ağrımıyor.
  • Türkiye'nin Suriye ve Gazze'de yaşananlar karşısında vicdanlı duruşu tek başına bir insan hakları destanıdır.

10 MART MUTABAKATI VURGUSU

  • Dün biliyorsunuz Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet günüydü. Devrimin birinci yılında bir kez daha her türlü zulme zorbalığa vahşete insanı insanlığından utandıran işkenceye rağmen 13 buçuk yıl boyunca zalime direnen kardeş Suriye halkını ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Suriye'de 60 yıllık dikta rejimi sadece 7-8 gün içinde yerle yeksan oldu. Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu. Suriye devrimi son 1 yılda en zoru geride bırakmıştır. İnanıyorum ki bir daha eski kötü günlere dönüş olmayacaktır. Suriye halkının son 1 yılda onca zorluğa, Esad diktatörünün bıraktığı enkaza rağmen ülkelerini ayağa kaldırma mücadelesi verdiklerini memnuniyetle görüyoruz. 10 Mart Mutabakatın suhuletle uygulanması, istikrarsız, bölünmüş ve güçsüz Suriye'ye yatırım yapan şer odaklarının hesaplarını alt üst edecektir.
  • Suriye gibi Filistin'de de mazlumların sabrı zaferle taçlanacak. Başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti kurulacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de 1896 yılından beri ayakta olan tarihi okul eğitime devam ediyorEskişehir’de 1896 yılından beri ayakta olan tarihi okul eğitime devam ediyor
‘Öldü’ denilen bebek gömülmeye götürülürken ağlamaya başladı‘Öldü’ denilen bebek gömülmeye götürülürken ağlamaya başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.