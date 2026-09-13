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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı: "Var gücümüzle çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda "Şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı: "Var gücümüzle çalışacağız"
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı.

“Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden Sakarya Meydan Muhaberesi, bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olmuştur.

Yokluklar içerisinde, en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muhaberesinde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, millete büyük bir öz güven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır.

Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız.

Malazgirt’ten Sakarya’ya kadar Anadolu’nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden, aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.

Bu vesileyle, özgürlük ve bağımsızlığımıza, aziz vatanımıza sahip çıkmak için hayatlarını feda etmekten çekinmemiş olan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum.”

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Recep Tayyip Erdoğan
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