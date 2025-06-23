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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam saldırısına tepki! "Gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de kiliseye gerçekleştirilen saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam saldırısına tepki! "Gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum"
Cansu Akalp

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Suriye’nin başkenti Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükûmetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Suriye’nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükûmetinin yanındayız.

Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Suriye hükûmetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Recep Tayyip Erdoğan
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