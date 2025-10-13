Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şarm El-Şeyh'te yoğun diplomasi trafiği: Barış Zirvesi'nde kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi' kapsamında bir dizi önemli devlet başkanıyla bir araya geldi. Zirve, küresel barış ve bölgesel istikrar konularında kritik bir platform oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarette, önemli devlet başkanlarıyla bir araya gelerek kritik görüşmeler yaptı. Şarm El-Şeyh Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. İki lider arasındaki samimi sohbet, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği yönünde önemli sinyaller verdi.

Zirve alanına geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer ülke liderleriyle de temaslarda bulundu. Görüşmelerde, bölgesel güvenlik sorunları, ekonomik iş birliği imkanları ve enerji konuları ele alındı. Özellikle Gazze'deki son gelişmeler ve Orta Doğu'daki istikrarın sağlanması için atılması gereken adımlar üzerinde durulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın korunması için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu vurguladı.

Zirve kapsamında yapılan görüşmelerde, terörle mücadele konusunun da önemli bir yer tuttuğu öğrenildi. Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesindeki kararlılığını dile getirerek, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, iklim değişikliği, göç krizi ve insani yardım konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Zirveye katılan diğer ülke liderleri de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve istikrar konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşıladılar. Türkiye'nin bölgedeki önemli rolüne vurgu yaparak, iş birliğinin artırılması gerektiğini ifade ettiler. Zirve, küresel sorunlara çözüm bulunması ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğiyle Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Yapılan görüşmeler, bölgedeki sorunların çözümü için önemli bir zemin oluştururken, Türkiye'nin aktif ve yapıcı rolü uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılandı. Zirvenin, bölgedeki istikrarın sağlanmasına ve iş birliğinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.