Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ve gazi ailelerine mektup! "İncitecek hiçbir adım atılmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ve gazi yakınlarına bir mektup yazdı. Erdoğan mektubunda, "Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı mektup şu şekilde:

"Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbî duygularımla selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Şühedâ yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezân-ı Muhammedîler huşû ile yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.

"ONLARIN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK, DEVLETİMİZİN EN TEMEL VAZİFESİDİR"

Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan sarf-ı nazar ettik; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik. Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak “Terörsüz Türkiye”yi inşa ediyoruz.

"BU SÜRECİN HİÇBİR NOKTASINDA PAZARLIĞA YER VERİLMEMEİŞTİR, VERİLMEYECEKTİR"

Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.

"ÖNÜMÜZDE YEPYENİ BİR SAYFA AÇILACAK"

Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize sâlimen vâsıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden; şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
