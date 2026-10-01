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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış: "Partimize yönelik saldırı kampanyası başlattılar"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri son günlerde partimize yönelik saldırı kampanyası başlattı" çıkışıyla dikkat çekti. Sert konuşan Erdoğan, "Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz lekelemek için her yolu deniyorlar. Bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış: "Partimize yönelik saldırı kampanyası başlattılar"
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan sert çıkış: "Partimize yönelik saldırı kampanyası başlattılar" 1

"EN BÜYÜK PAY KADIN KARDEŞLERİMİZİN"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Kadın üye sayımız 6 milyon 214 bini geride bıraktı. Partimiz yeni üyelerle adeta hücrelerini tazelemiştir. Partimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay kadın kardeşlerimizindir.
  • Kadına yönelik şiddeti kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan sert çıkış: "Partimize yönelik saldırı kampanyası başlattılar" 2

"SON GÜNLERDE PARTİMİZE YÖNELİK SALDIRI KAMPANYASI BAŞLATTILAR"

  • Birileri, duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi hedef alan son derece çirkin, sorumsuz bir tavır içine girdiler. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de bunlara prim vermeyip işimize bakıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan sert çıkış: "Partimize yönelik saldırı kampanyası başlattılar" 3

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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