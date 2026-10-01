Kırıkkale Belediyesi'ne irtikap soruşturması! 3 gözaltı

Soruşturma kapsamında alınan müşteki beyanlarında; bazı müteahhitlerin imar ve ruhsat işlemlerinin geciktirildiği, söz konusu işlemlerin sonuçlandırılması karşılığında belediye çalışanlarınca para talep edildiği yönünde bilgiler yer aldı.

ÇOK SAYIDA PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilere ait banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, müşteki beyanlarıyla örtüşen para transferleri ile şüphelilerin ve bir şüpheli yakınının hesaplarına gerçekleştirilen çok sayıda para girişi tespit edildi. Banka hareketleri ile MASAK tarafından hazırlanan raporun birlikte değerlendirilmesi sonucunda soruşturma genişletildi.

Bu kapsamda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 Ekim 2026 tarihinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce operasyon gerçekleştirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda; Kırıkkale Belediyesi İmar Müdürlüğü İş Yeri ve Ruhsat Biriminde tekniker olarak görev yapan Recep Zeyrek ve Göksel Çağlayan ile Emlak Biriminde memur olarak görev yapan Ömer Gümüş’ün ikametlerinde ve belediyede kullandıkları çalışma odalarında arama yapılmış, dijital materyallere el konuldu. Üç şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı.

Soruşturma; para hareketlerinin kaynağının, imar ve ruhsat işlemleriyle bağlantısının ve varsa diğer şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürüyor.