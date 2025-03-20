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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz telefon!

20.03.2025 13:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de hastalıkla mücadele eden bir vatandaş ile görüntülü görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede duygulanan vatandaş, "Allah razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz telefon!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de Cengiz Subaşı ile görüntülü telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Subaşı ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah şifalar versin, geçmiş olsun. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun" diyerek moral verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu jesti, Subaşı ve ailesini duygulandırdı.

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AK Parti eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Subaşı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun" dedi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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recep tayip erdoğan telefon
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